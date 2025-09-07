Finanzen

Goldman Sachs: Europas Aktienmarkt wird die USA überholen

Nach Jahren der US-Dominanz kommt die Trendwende: Goldman Sachs sieht europäische Aktien vor einem kräftigen Aufschwung. Banken, Rüstungs- und Infrastrukturwerte könnten die Gewinner sein – und auch deutsche Anleger profitieren, wenn sich Kapitalströme von der Wall Street nach Europa verlagern.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
07.09.2025 15:55
Lesezeit: 2 min
Goldman Sachs ist der Meinung: Europäische Aktien überholen die USA. (Foto: dpa) Foto: Justin Lane

Im Folgenden:

  • Wie werden sich die Kapitalströme von der Wall Street nach Europa verlagern und welche Gewinner könnten daraus hervorgehen?
  • Warum prognostiziert Goldman Sachs einen Aufschwung europäischer Aktien trotz der aktuellen US-Dominanz?
  • Welche spezifischen Branchen in Europa könnten laut Experten am stärksten vom kommenden Konjunkturaufschwung profitieren?

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

