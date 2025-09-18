Finanzen

Inflation in Deutschland: Wieso sich so viele Deutsche Geld für Lebensmittel leihen

Brot, Milch, Schulden: Mehr als die Hälfte der unter 50-Jährigen greift für Alltagsausgaben zum Kredit – oft bei der Familie. Wer besonders betroffen ist und wie hoch die Summen sind.