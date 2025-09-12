Wirtschaft

Inflation in Deutschland steigt auf 2,2 Prozent: Energiepreise geben kaum nach

Die Inflation in Deutschland zieht erneut an und überschreitet die Zwei-Prozent-Marke. Besonders Lebensmittel treiben die Preise in die Höhe, während die Energiepreise kaum noch dämpfen. Doch was bedeutet diese Entwicklung für Verbraucher und Unternehmen – und bleibt die Lage wirklich unter Kontrolle?