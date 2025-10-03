Unternehmen

Ein-Mann-Einhorn: Droht KI den Wohlstand in die Hände weniger zu konzentrieren?

Künstliche Intelligenz ermöglicht Milliarden-Start-ups, die nur von einer Person geführt werden. Was als Triumph der Innovation gilt, könnte Wohlstand und Macht gefährlich bündeln – und ganze Arbeitsmärkte aushebeln.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
03.10.2025 16:00
Lesezeit: 2 min
Ein-Mann-Einhorn: Droht KI den Wohlstand in die Hände weniger zu konzentrieren?
Das Ein-Mann-Einhorn wird vom Zukunftsszenario zur realen Option. (Foto: dpa | Jens Büttner) Foto: Jens Büttner

Im Folgenden:

  • Wie können KI-Systeme eine Einzelperson befähigen, ein Milliardenunternehmen zu führen?
  • Stehen wir vor einer Zukunft mit Null-Personen-Unternehmen, die ohne Menschen operieren?
  • Was bedeutet es für unsere Gesellschaft, wenn Technologie den Wohlstand in die Hände weniger konzentriert?

