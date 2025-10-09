Unternehmen

Ehrliche Narren scheitern: Warum Moral ohne Macht im Management untergeht

Unternehmen lieben die Rhetorik von Ethik und Empathie – doch wer in Führungspositionen nur auf Redlichkeit setzt, geht unter. Geschichte und Forschung zeigen: Ohne Pragmatismus, Härte und eine Spur Narzissmus verliert selbst der edelste Leader sein Team, seinen Ruf und am Ende seinen Job.