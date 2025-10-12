Politik

Bill Gates kritisiert Investitionen in Verteidigung: „Ich denke, das ist ein Fehler!“

Während Regierungen in Europa Milliarden in Verteidigung investieren, schlägt Bill Gates Alarm: Der Microsoft-Gründer warnt im Interview, dass Kürzungen bei der Entwicklungshilfe Leben kosten, und nennt die Politik, die auf Aufrüstung setzt, „einen historischen Fehler“. Er spricht über seine Entscheidung, sein Vermögen zu verschenken, über die Zusammenarbeit mit Donald Trump und über seine Hoffnung, dass Länder wie Deutschland und Schweden wieder Verantwortung übernehmen.