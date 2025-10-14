Panorama

Benko-Prozess: Mini-Verfahren in Mega-Pleite

Ein einst gefeierter Selfmade-Milliardär steht vor Gericht: René Benko, Symbol für Aufstieg und Fall eines Imperiums. Nun beginnt der erste Prozess gegen den Gründer der Signa-Gruppe – Auftakt zur juristischen Aufarbeitung eines der größten Wirtschaftsskandale Österreichs. Was über Jahre als Erfolgsstory galt, entpuppt sich als Labyrinth aus Schulden, Macht und Illusionen.