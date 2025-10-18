Wirtschaft

Innovationspolitik: Warum Europa seine besten Ideen selbst blockiert

Der Wirtschaftsnobelpreis ist in diesem Jahr ein Weckruf für Europa. Die ausgezeichneten Forscher zeigen, dass Wohlstand nicht aus Umverteilung entsteht, sondern aus Ideen, Wettbewerb und Mut zur Veränderung. Europa müsse sich von lähmender Regulierung und Innovationsfeindlichkeit befreien – sonst droht ein Jahrzehnt der Stagnation.