Politik

Nach Geiselfreilassung: Netanyahu und Israels Rolle im Gaza-Krieg

Die Situation in Israel und Gaza zeigt die anhaltende Fragilität des Friedens im Nahen Osten. Politische Entscheidungen, militärische Einsätze und internationale Vermittlungsbemühungen treffen aufeinander und prägen die komplexen Dynamiken der Region. In diesem Spannungsfeld kann jede Handlung weitreichende Auswirkungen auf Stabilität und Sicherheit haben.