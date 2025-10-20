Wirtschaft

Chinas Wirtschaft verlangsamt sich weiter – Regierung prüft Kursanpassungen

Das Wirtschaftswachstum in China hat sich im dritten Quartal auf 4,8 Prozent abgeschwächt, nach 5,4 Prozent und 5,2 Prozent in den beiden vorangegangenen Quartalen. Experten hatten mit einem Rückgang auf 4,7 Prozent gerechnet. Vor diesem Hintergrund berät die Kommunistische Partei über mögliche wirtschaftspolitische Maßnahmen.