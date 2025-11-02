Technologie

Von Google Glass zu Meta Ray-Ban: Wie Smart Glasses den Markt neu definieren

Smart Glasses galten lange als Nischenprodukt. Mit dem Aufschwung von KI und neuen Hardware-Initiativen rücken sie nun ins Zentrum strategischer Investitionen. Große Anbieter setzen auf kompakte Modelle mit intelligenten Funktionen direkt im Sichtfeld. Doch können Smart Glasses wirklich zum nächsten Interface zwischen Mensch und Maschine werden?
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
02.11.2025 07:17
Von Google Glass zu Meta Ray-Ban: Wie Smart Glasses den Markt neu definieren
Unter Mark Zuckerberg führt Meta den Markt für Smart Glasses an und treibt die Verbreitung von KI-Brillen voran (Foto: dpa) Foto: David Zalubowski

Im Folgenden:

  • Wie könnten Smart Glasses laut Experten bis 2029 unser tägliches Leben verändern?
  • Warum investieren Tech-Giganten wie Meta und Apple plötzlich Milliarden in die Brillentechnologie?
  • Welche Lehren wurden aus dem Scheitern von Google Glass gezogen?

