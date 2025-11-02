Technologie

Von Google Glass zu Meta Ray-Ban: Wie Smart Glasses den Markt neu definieren

Smart Glasses galten lange als Nischenprodukt. Mit dem Aufschwung von KI und neuen Hardware-Initiativen rücken sie nun ins Zentrum strategischer Investitionen. Große Anbieter setzen auf kompakte Modelle mit intelligenten Funktionen direkt im Sichtfeld. Doch können Smart Glasses wirklich zum nächsten Interface zwischen Mensch und Maschine werden?