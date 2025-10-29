Politik

Lawrow bringt Nichtangriffsgarantie für Europa ins Spiel

Russlands Krieg in der Ukraine erschüttert die Sicherheit Europas, die Zeichen stehen auf Aufrüstung. Nun fällt bei Außenminister Lawrow eine Bemerkung, die nach Entspannung klingt.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
29.10.2025
Lawrow bringt Nichtangriffsgarantie für Europa ins Spiel
Russlands Außenminister Lawrow spricht von Sicherheitsgarantien für EU und Nato. Eine Geste der Entspannung – oder ein neues taktisches Manöver des Kremls inmitten des Krieges? (Foto: dpa) Foto: Ramil Sitdikov

Im Folgenden:

  • Warum Lawrows Aussage mehr als nur ein diplomatisches Signal sein könnte.
  • Wie sich Russland mit der angebotenen Garantie international neu positionieren will.
  • Weshalb Europa trotz möglicher Entspannung weiter massiv aufrüstet.

X

