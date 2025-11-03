Politik

BSW ringt um Kurs und Führung – Wagenknechts Rolle bleibt unklar

Beim zweitägigen Treffen von Vorstand und Landesvorsitzenden des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Berlin blieb eine zentrale Frage unbeantwortet: Welche Rolle wird Parteigründerin Sahra Wagenknecht künftig spielen? Während sie selbst der Klausur fernblieb, kündigte Co-Parteichefin Amira Mohamed Ali an, dass in den kommenden Tagen wichtige Entscheidungen über Wagenknechts Position und den künftigen Namen der Partei fallen sollen.