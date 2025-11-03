Politik

BSW ringt um Kurs und Führung – Wagenknechts Rolle bleibt unklar

Beim zweitägigen Treffen von Vorstand und Landesvorsitzenden des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Berlin blieb eine zentrale Frage unbeantwortet: Welche Rolle wird Parteigründerin Sahra Wagenknecht künftig spielen? Während sie selbst der Klausur fernblieb, kündigte Co-Parteichefin Amira Mohamed Ali an, dass in den kommenden Tagen wichtige Entscheidungen über Wagenknechts Position und den künftigen Namen der Partei fallen sollen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
03.11.2025 07:33
Lesezeit: 2 min
BSW ringt um Kurs und Führung – Wagenknechts Rolle bleibt unklar
Amira Mohamed Ali, Co-Vorsitzende BSW, spricht bei einer Pressekonferenz zum Abschluss der Klausurtagung der Partei zur Vorbereitung des nächsten Bundesparteitags (Foto: dpa). Foto: Carsten Koall

Im Folgenden:

  • Warum Sahra Wagenknecht beim BSW-Strategietreffen in Berlin fehlte.
  • Welche Entscheidungen zu Führungspositionen und Parteinamen kommende Woche fallen.
  • Weshalb das BSW trotz Namensänderung sein Kürzel behalten will.

03.11.2025

Beim zweitägigen Treffen von Vorstand und Landesvorsitzenden des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Berlin blieb eine zentrale Frage...

