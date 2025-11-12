Inflation: Viele Lebensmittel kosten noch immer erheblich mehr als vor der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg. (Foto: dpa)

Inflation: Viele Lebensmittel kosten noch immer erheblich mehr als vor der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg. (Foto: dpa) Foto: Soeren Stache

Energiepreise sinken: Alltag bleibt dennoch spürbar teurer

Nach zwei Monaten mit steigenden Inflationsraten hat die Teuerung in Deutschland wieder leicht nachgelassen. Doch sie bleibt vorerst über der Zwei-Prozent-Marke.

Das Leben in Deutschland hat sich im Oktober nicht mehr ganz so stark verteuert. Mit 2,3 Prozent hält sich die Inflation jedoch weiterhin oberhalb der Zwei-Prozent-Marke, wie das Statistische Bundesamt frühere Daten bestätigte. Höhere Inflationsraten mindern die Kaufkraft der Menschen.

Dienstleistungspreise steigen weiter überdurchschnittlich

Vor allem für Dienstleistungen mussten Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich mehr zahlen als im Oktober 2024. Auch die Lebensmittelpreise kletterten weiter, wenn auch weniger stark als in den Monaten zuvor. Von September auf Oktober des laufenden Jahres erhöhten sich die Verbraucherpreise insgesamt laut Berechnungen der Wiesbadener Statistiker um 0,3 Prozent.

Überdurchschnittlich teurer als ein Jahr zuvor waren erneut Dienstleistungen, etwa Reisen und Autoreparaturen. Hier stiegen die Preise um 3,5 Prozent. Deutlich teurer wurden unter anderem Personenbeförderung (+11,4 Prozent) und Dienstleistungen sozialer Einrichtungen (+8,0 Prozent). Auch für Leistungen etwa in Krankenhäusern wurden deutlich höhere Preise verlangt als ein Jahr zuvor. Die Nettokaltmieten legten im Schnitt um 2,0 Prozent zu.

Lebensmittel verteuern sich, aber langsamer

Beim täglichen Einkauf spüren die Menschen hierzulande ebenfalls die Inflation: Viele Lebensmittel kosten erheblich mehr als vor der Corona-Pandemie. Immerhin schwächte sich der Preisauftrieb bei Nahrungsmitteln im dritten Monat in Folge ab und lag im Oktober bei 1,3 Prozent. Eine niedrigere Teuerungsrate in diesem Bereich hatte es zuletzt im Januar 2025 gegeben. Günstiger als vor einem Jahr waren vor allem Speisefette und Speiseöle sowie Gemüse. Einen kräftigen Preisanstieg gab es hingegen bei Kaffee, der 21,3 Prozent teurer war als ein Jahr zuvor.

Energie wird billiger als im Vorjahr

Etwas Entlastung zeigt sich auch bei den Energiepreisen: Kraftstoffe, Strom und Gas waren dem Bundesamt zufolge im Oktober sogar 0,9 Prozent günstiger als ein Jahr zuvor. Die Kerninflation ohne die schwankungsanfälligen Preise für Nahrungsmittel und Energie verharrte im Oktober jedoch bei 2,8 Prozent. Weiterlesen Discounter in Deutschland: Warum Lidl an Boden verliert – und wer profitiert

Unser neues Magazin ist da: Zinsen, Zölle, Inflation – Investieren in der Krise

IWF-Prognose 2026: Deutsche Wirtschaft schwächer als erwartet

Große Teuerungswelle ebbt ab

Nach Einschätzung von Volkswirten müssen sich Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland vorerst mit Teuerungsraten oberhalb der Zwei-Prozent-Marke arrangieren. Bei mittelfristig 2,0 Prozent Inflation sieht die Europäische Zentralbank (EZB) für den gesamten Euroraum ihre Hauptaufgabe erfüllt: stabile Preise und damit einen stabilen Euro zu sichern.

Zumindest die große Teuerungswelle, die Deutschland nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine erfasst hatte, ist abgeklungen. Im Oktober 2022 war die Inflation hierzulande auf fast neun Prozent gestiegen.

Für das laufende Jahr rechnen führende Wirtschaftsforschungsinstitute für Europas größte Volkswirtschaft Deutschland mit einer vergleichsweise moderaten Inflationsrate von 2,1 Prozent – ähnlich wie 2024 mit 2,2 Prozent.