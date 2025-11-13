USA stärken durch Rückkehr zu fossilen Brennstoffen ihre Wirtschaft, während andere Länder die Kosten der Klimafolgen tragen (Foto: iStock.com, hanhanpeggy)

USA kehren zu fossilen Brennstoffen zurück

Der Rückzug aus ambitionierten Klimazielen und die verstärkte Fokussierung auf fossile Brennstoffe, ein Kurs, den Präsident Donald Trump vorantreibt, könnte langfristige Vorteile für die US-Wirtschaft bringen. Gleichzeitig würden Länder geschwächt, die weiterhin in die grüne Transformation investieren.

Analysen von Bloomberg Economics zeigen, dass die USA durch einen Verzicht auf die Umsetzung von Emissionsreduktionszielen und eine verstärkte Förderung fossiler Brennstoffe ihr Bruttoinlandsprodukt bis 2050 um zusätzlich ein Prozent steigern könnten.

Zum Vergleich: Würden die USA den Kurs der Energiewende beibehalten, wäre dieses Wachstum nicht zu erwarten. Gleichzeitig wäre die globale Wirtschaft in diesem Zeitraum um etwa 0,2 Prozent kleiner, falls andere Länder weiterhin auf erneuerbare Energien setzen.

Vorteile für die USA nur bei globalem Engagement der anderen Staaten

Obwohl die Unterschiede im Wachstum zunächst gering erscheinen, warnen Forscher davor, dass die gravierendsten physischen Folgen des Klimawandels wie extreme Wetterereignisse oder die Kosten unterlassener Maßnahmen erst nach 2050 eintreten werden. Gleichzeitig besteht das Risiko, dass sich die Erderwärmung beschleunigt und schwer umkehrbar wird.

„Wenn die USA allein aus der Transformation aussteigen, profitieren sie. Tun dies jedoch auch andere Länder, verlieren alle, einschließlich Amerika“, betonen die Autorinnen des Berichts Eleonora Mavroeidi und Maeva Cousin. Dies verdeutlicht eine Situation, in der Maßnahmen, die einem Land nutzen, langfristig global schädlich sein können.

Klimagipfel ohne aktive US-Beteiligung

Die Kursänderung der USA wird bereits beim kommenden globalen Klimagipfel in Brasilien sichtbar. Die US-Administration wird keine hochrangigen Vertreter entsenden und Diskussionen über neue Emissionsziele sowie Unterstützung für Entwicklungsländer finden ohne Washington statt. Damit werden zentrale Entscheidungen ohne aktive Mitwirkung der Vereinigten Staaten getroffen.

USA stärken ihre Position auf dem Energiemarkt

Als zweitgrößter CO₂-Emittent und zugleich bedeutender Produzent von Öl und Gas könnten die USA in einem solchen Szenario ihre Wettbewerbsfähigkeit im Bereich fossiler Brennstoffe erhöhen. Bereits im Sommer schloss die Trump-Administration mit der Europäischen Union ein Handelsabkommen über den Kauf amerikanischer Energierohstoffe wie Öl, Gas und Kernenergie im Wert von insgesamt 750 Milliarden US-Dollar.

Ökonomen warnen jedoch, dass ein Ausstieg Washingtons aus der Klimapolitik andere Länder zu ähnlichen Schritten verleiten könnte. Würden alle Staaten die Transformation aufgeben, wäre sowohl die US-amerikanische als auch die Weltwirtschaft um etwa ein Prozent kleiner als im Szenario mit fortgesetztem Ausbau erneuerbarer Energien. Die globalen CO₂-Emissionen würden in diesem Fall um rund 75 Prozent steigen.

Entwicklungsländer tragen die höchsten Kosten

Am stärksten betroffen wären wärmere und ärmere Länder wie Indien, Vietnam, Indonesien sowie Staaten in Subsahara-Afrika, im Nahen Osten und in Nordafrika. Kühlere und reichere Staaten wie die USA und Kanada würden vergleichsweise geringere Kosten tragen.

Die Modellierung stützt sich auf Prognosen von BloombergNEF zu Energieangebot und -nachfrage, einschließlich des steigenden Bedarfs durch den Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. „Das Nichthandeln in der Klimafrage wird teuer, insbesondere für Länder, die bereits heute unter Hitze leiden und nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten haben. Wohlhabendere Staaten spüren die Folgen später, aber auch dort steigen die Kosten schrittweise“, betonen die Autorinnen der Analyse.

Globale Dynamik und deutsche Perspektive

Die Untersuchung zeigt, dass kurzfristige wirtschaftliche Vorteile einzelner Staaten auf Kosten anderer erzielt werden können. Für Deutschland bedeutet dies, dass ein konsequentes Festhalten an der Energiewende und der Förderung erneuerbarer Energien weiterhin notwendig ist, um langfristige Wettbewerbsfähigkeit und Klimastabilität zu sichern. Gleichzeitig eröffnet der globale Markt für grüne Technologien Chancen, von denen deutsche Unternehmen profitieren können, selbst wenn andere Staaten kurzfristig fossile Brennstoffe priorisieren.