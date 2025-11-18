Technologie

Schwarz-Gruppe startet Milliardenprojekt: KI-Rechenzentrum im Spreewald

Die Schwarz-Gruppe, Mutterkonzern von Lidl und Kaufland, treibt ihre Digitalstrategie mit einem gigantischen Schritt voran: Für elf Milliarden Euro entsteht in Lübbenau das größte Rechenzentrum der Unternehmensgeschichte. Mit 100.000 KI-Chips soll nicht nur die eigene Datenverarbeitung gesichert, sondern auch Cloud-Services für externe Kunden angeboten werden – ganz ohne staatliche Förderung.