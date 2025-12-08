Industrieproduktion im verarbeitenden Gewerbe setzt Erholung fort

Deutschland: Industrieproduktion im verarbeitenden Gewerbe höher

In den Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes hat sich die Situation weiter aufgehellt, nicht zuletzt wegen eines spürbaren Plus bei der Bauproduktion. Im Oktober stieg die Produktion im Vergleich zum Vormonat um 1,8 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Ökonomen hatten zwar einen Anstieg erwartet, im Durchschnitt jedoch nur einen kleinen Zuwachs von 0,3 Prozent prognostiziert.

Der Produktionswert des Vormonats wurde indes nachträglich nach unten korrigiert. Für September ergibt sich nun ein revidiertes Plus von 1,1 Prozent, nachdem zunächst 1,3 Prozent gemeldet worden war. Im August war die Fertigung dagegen noch deutlich eingebrochen, nachdem sie im Jahresverlauf bereits mehrfach zurückgegangen war. "Die positive Entwicklung der Produktion im Oktober 2025 ist unter anderem auf den Anstieg der Bauproduktion um saison- und kalenderbereinigt 3,3 Prozent gegenüber dem Vormonat zurückzuführen", hieß es in der Mitteilung. Zudem verzeichneten der Maschinenbau sowie die Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen überdurchschnittlich kräftige Zuwächse.

Rückschlag im Fahrzeugbau dämpft Gesamtproduktion