Wirtschaft

Industrieproduktion im verarbeitenden Gewerbe setzt Erholung fort

Die deutsche Industrieproduktion legt erneut zu – vor allem der Bau liefert Rückenwind. Nach dem Einbruch im Sommer mehren sich positive Signale, doch nicht alle Branchen profitieren.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
08.12.2025 09:19
Lesezeit: 1 min
Industrieproduktion im verarbeitenden Gewerbe setzt Erholung fort
Roboter von ABB arbeiten an der Karosserie von verschiedenen Automodellen. Die Industrieproduktion in Deutschland ist überraschend stark gestiegen (Foto: dpa). Foto: Daniel Josling

Deutschland: Industrieproduktion im verarbeitenden Gewerbe höher

In den Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes hat sich die Situation weiter aufgehellt, nicht zuletzt wegen eines spürbaren Plus bei der Bauproduktion. Im Oktober stieg die Produktion im Vergleich zum Vormonat um 1,8 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Ökonomen hatten zwar einen Anstieg erwartet, im Durchschnitt jedoch nur einen kleinen Zuwachs von 0,3 Prozent prognostiziert.

Der Produktionswert des Vormonats wurde indes nachträglich nach unten korrigiert. Für September ergibt sich nun ein revidiertes Plus von 1,1 Prozent, nachdem zunächst 1,3 Prozent gemeldet worden war. Im August war die Fertigung dagegen noch deutlich eingebrochen, nachdem sie im Jahresverlauf bereits mehrfach zurückgegangen war. "Die positive Entwicklung der Produktion im Oktober 2025 ist unter anderem auf den Anstieg der Bauproduktion um saison- und kalenderbereinigt 3,3 Prozent gegenüber dem Vormonat zurückzuführen", hieß es in der Mitteilung. Zudem verzeichneten der Maschinenbau sowie die Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen überdurchschnittlich kräftige Zuwächse.

Rückschlag im Fahrzeugbau dämpft Gesamtproduktion

Belastend wirkte dagegen das Minus in der für Deutschland wichtigen Automobilindustrie, so die Behörde. Im September hatte die Autobranche noch einen wesentlichen Beitrag zum Produktionsanstieg geliefert. Auch der Blick auf den Vorjahresmonat fällt besser aus als gedacht. Für Oktober wurde ein Plus von 0,8 Prozent gemessen; Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang von 0,4 Prozent gerechnet.

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Europa unterschätzt die Rohstoffkrise: Ex-Rio-Tinto-Chef stellt der EU ein vernichtendes Urteil aus
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Europa unterschätzt die Rohstoffkrise: Ex-Rio-Tinto-Chef stellt der EU ein vernichtendes Urteil aus
08.12.2025

Europa will sich aus der Rohstoffabhängigkeit von China befreien,doch laut Jakob Stausholm, dem langjährigen Chef des Bergbaukonzerns Rio...

Stromproduktion: Rekord bei Strom aus Wind und Sonne
DWN
Technologie
Technologie Stromproduktion: Rekord bei Strom aus Wind und Sonne
08.12.2025

Deutschlands Stromproduktion hat im Sommer neue Rekorde erreicht: Windkraft und Photovoltaik dominieren, Kohle verliert weiter. Doch...

Industrieproduktion im verarbeitenden Gewerbe setzt Erholung fort
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Industrieproduktion im verarbeitenden Gewerbe setzt Erholung fort
08.12.2025

Die deutsche Industrieproduktion legt erneut zu – vor allem der Bau liefert Rückenwind. Nach dem Einbruch im Sommer mehren sich positive...

Klöckner & Co-Aktie hebt ab: Übernahmefantasie und positive Analysteneinstufung treibt Aktienkurs
DWN
Finanzen
Finanzen Klöckner & Co-Aktie hebt ab: Übernahmefantasie und positive Analysteneinstufung treibt Aktienkurs
08.12.2025

Die Klöckner-Co-Aktie schießt hoch, weil erneut Übernahmegespräche kursieren. Doch hinter dem Kurssprung steckt eine lange...

Akademiker-Renteneintritt später? Bundesarbeitsministerin Bas offen für diese Idee – und für Rentenreform
DWN
Politik
Politik Akademiker-Renteneintritt später? Bundesarbeitsministerin Bas offen für diese Idee – und für Rentenreform
08.12.2025

Soll der Renteneintritt künftig anders berechnet werden? Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas signalisiert Offenheit, ein Ökonom drängt...

TKMS-Aktie: Börsenneuling mit vollen Auftragsbüchern und vorsichtigem Ausblick
DWN
Finanzen
Finanzen TKMS-Aktie: Börsenneuling mit vollen Auftragsbüchern und vorsichtigem Ausblick
08.12.2025

Volle Auftragsbücher, steigende Erlöse und ein Ebit-Sprung: TKMS sendet nach dem Börsengang kräftige Signale. Doch der TKMS-Ausblick...

Russlands Wirtschaft steht unter Druck, doch Putin bleibt fest im Amt
DWN
Politik
Politik Russlands Wirtschaft steht unter Druck, doch Putin bleibt fest im Amt
08.12.2025

Russlands Wirtschaft steht unter Druck, die Armee verliert an Stärke und selbst Russlands Elite zweifelt. Dennoch bleibt Wladimir Putin...

Norwegen unter Druck: Wachsende Spannungen an der NATO-Grenze zu Russland
DWN
Politik
Politik Norwegen unter Druck: Wachsende Spannungen an der NATO-Grenze zu Russland
08.12.2025

Die nördlichste Region Norwegens erlebt seit Jahren ein Spannungsfeld aus militärischer Präsenz, hybriden Angriffen und politischem...