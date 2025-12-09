Politik

Merz fordert Abschaffung: EU-Lieferkettengesetz wird deutlich gelockert

Das EU-Lieferkettengesetz sollte Unternehmen weltweit verpflichten, Menschenrechte zu achten. Doch bevor es überhaupt greift, haben sich EU-Staaten und Europaparlament auf eine deutliche Abschwächung geeinigt. Künftig sollen nur noch Großunternehmen betroffen sein, Strafen begrenzt und Pflichten zur Klimaplanung gestrichen. Kritiker warnen vor einem Rückschlag für Menschenrechte und Klimaschutz, während CDU und CSU auf eine komplette Abschaffung drängen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
09.12.2025 11:18
Lesezeit: 2 min
Merz fordert Abschaffung: EU-Lieferkettengesetz wird deutlich gelockert
Kinder sortieren inmitten von Zementstaub gebrauchte Zementsäcke am Ufer des Surma-Flusses in Sylhet, Bangladesch. (Foto: dpa) Foto: Md Rafayat Haque Khan

Einigung auf abgeschwächtes EU-Lieferkettengesetz erzielt

Das Lieferkettengesetz der EU soll Menschenrechte weltweit schützen – und wird nun offenbar entschärft, bevor es überhaupt in Kraft tritt. Die Regeln sollen künftig nur noch für wenige große Unternehmen gelten.

Die EU will das europäische Lieferkettengesetz zum Schutz von Menschenrechten abschwächen, noch bevor es angewendet wird. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich in Brüssel darauf, dass die Vorgaben nur noch für wenige große Firmen gelten sollen, wie beide Seiten mitteilten. Das Parlament und die EU-Mitgliedsländer müssen die Änderung noch bestätigen, normalerweise ist das jedoch reine Formsache.

Die Vorgaben sollen künftig nur noch für Großunternehmen mit mehr als fünftausend Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von mindestens 1,5 Milliarden Euro gelten. Ursprünglich waren als Grenze tausend Mitarbeitende und eine Umsatzschwelle von 450 Millionen Euro vorgesehen.

Zudem sollen Unternehmen, die gegen die Regeln verstoßen, auf EU-Ebene keiner zivilrechtlichen Haftung mehr unterliegen – wodurch für Opfer von Menschenrechtsverstößen eine Klagemöglichkeit entfällt. Wenn Firmen die Vorgaben missachten, soll eine Strafe von maximal drei Prozent ihres weltweiten Nettoumsatzes verhängt werden können. Außerdem soll es laut Angaben aus dem Parlament und der EU-Staaten künftig keine Pflicht mehr geben, Handlungspläne für Klimaziele zu erstellen.

Merz forderte komplette Abschaffung

Dem jetzt erfolgten Schritt ging ein heftiger politischer Schlagabtausch voraus. Die konservative Europaparlamentsfraktion um CDU und CSU hatte vor knapp einem Monat mit Unterstützung rechter und rechtsextremer Parteien den Weg für eine Abschwächung des Regelwerks geebnet. Zuvor hatten sich auch die EU-Staaten für weniger strenge Vorschriften ausgesprochen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte bei seinem Antrittsbesuch in Brüssel sogar eine komplette Abschaffung der Richtlinie gefordert. Als ein erster Kompromiss zur Abschwächung des EU-Lieferkettengesetzes im Europaparlament scheiterte, nannte Merz dies «inakzeptabel» und forderte eine Korrektur.

Ziel des Lieferkettengesetzes ist es, Menschenrechte weltweit zu stärken. Große Unternehmen sollen zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn sie von Menschenrechtsverletzungen wie Kinder- oder Zwangsarbeit profitieren. Das Vorhaben wurde von Firmen vehement kritisiert – sie bemängelten vor allem, dass die bürokratische Belastung unzumutbar sei, wenn entlang der teils komplexen Lieferketten potenzielle Regelverstöße überprüft werden müssten.

Brisante Mehrheitsbildung im Parlament

Die rechte Mehrheit zugunsten der Abschwächung des Lieferkettengesetzes im Parlament stieß bei Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen auf heftige Kritik. Die Entscheidung war brisant, da die konservative EVP, zu der auch CDU und CSU gehören, die Mehrheit abseits der üblichen Bündnisse suchte und fand.

Eigentlich arbeiten EVP, Sozialdemokraten (S&D) und Liberale in einer Art informeller Koalition zusammen und verfügen über eine knappe Mehrheit im Parlament. Das Lieferkettengesetz dürfte nun aber das erste große Gesetzesprojekt werden, das final mit einer klar rechten Mehrheit durchs Parlament geht. Welche Auswirkungen dies auf die künftige Zusammenarbeit von EVP, S&D und Liberalen haben wird, ist noch unklar.

Kritik von SPD und Grünen

Der SPD-Europaabgeordnete Tiemo Wölken sprach von einem schwarzen Tag für Europa, da Menschenrechte und Klimaschutz offenkundig nur noch billige Verhandlungsmasse seien. "Ein Kompromiss mit den demokratischen Kräften des Parlaments wäre möglich gewesen, scheiterte aber an der Erpressungstaktik der Konservativen", so Wölken.

"Die Konservativen im Europaparlament und die EU-Mitgliedstaaten haben heute Nacht den letzten Nagel in den Sarg des EU-Lieferkettengesetzes geschlagen", kritisiert die Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini.

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Allianz-Aktie im Fokus: Allianz-Kooperation mit Oaktree – was der Syndikat-Pakt für Anleger bedeutet
DWN
Finanzen
Finanzen Allianz-Aktie im Fokus: Allianz-Kooperation mit Oaktree – was der Syndikat-Pakt für Anleger bedeutet
09.12.2025

Ein neuer Deal in London, ein bestätigtes Top-Rating und höhere Gewinnziele treiben die Allianz-Aktie bis an das Jahreshoch. Doch hinter...

Merz fordert Abschaffung: EU-Lieferkettengesetz wird deutlich gelockert
DWN
Politik
Politik Merz fordert Abschaffung: EU-Lieferkettengesetz wird deutlich gelockert
09.12.2025

Das EU-Lieferkettengesetz sollte Unternehmen weltweit verpflichten, Menschenrechte zu achten. Doch bevor es überhaupt greift, haben sich...

Kosten für Wohnen und Essen fressen geringere Einkommen auf
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Kosten für Wohnen und Essen fressen geringere Einkommen auf
09.12.2025

Wohnen und Lebensmittel werden teurer – doch die Härte trifft nicht alle gleich. Neue Daten der Statistiker zeigen, wie stark vor allem...

Analyse: Putins Besuch in Indien zeigt die gefesselten Hände des Kreml
DWN
Politik
Politik Analyse: Putins Besuch in Indien zeigt die gefesselten Hände des Kreml
09.12.2025

Wladimir Putins Besuch in Indien sollte Stärke demonstrieren, doch die Realität wirkt gegenteilig. Der Kreml ist stark von Ölexporten...

Thyssenkrupp-Aktie: Rückkehr in die Gewinnzone trotz Sanierungsdruck
DWN
Unternehmen
Unternehmen Thyssenkrupp-Aktie: Rückkehr in die Gewinnzone trotz Sanierungsdruck
09.12.2025

Thyssenkrupp meldet wieder Gewinn, doch der Preis dafür ist hoch. Der Konzern kämpft mit sinkender Nachfrage, Sanierungsrückstellungen...

Butterpreis im Sturzflug: Milchbauern schlagen Alarm – "wirtschaftliches Desaster"
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Butterpreis im Sturzflug: Milchbauern schlagen Alarm – "wirtschaftliches Desaster"
09.12.2025

Der Butterpreis rutscht auf 99 Cent je 250 Gramm und jubelnde Kunden treffen auf alarmierte Milchbauern. Hinter dem Preisschub steckt der...

Arbeitsplatz 2030: Wie KI Bürojobs neu definiert
DWN
Technologie
Technologie Arbeitsplatz 2030: Wie KI Bürojobs neu definiert
09.12.2025

Roboter übernehmen nicht mehr nur Fließbänder, sondern auch Schreibtische. Die künstliche Intelligenz dringt tief in den Büroalltag...

Halbleiter-Aktien: Wie die ASML-Aktie zur europäischen Macht im Chipsektor wird
DWN
Finanzen
Finanzen Halbleiter-Aktien: Wie die ASML-Aktie zur europäischen Macht im Chipsektor wird
08.12.2025

Die US-Großbank Bank of America setzt in Europa auf einen Chipkonzern, der in einem neuen Wachstumszyklus steckt und die Branche unter...