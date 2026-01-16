Unser neues Magazin ist da: Krisenmodus als Normalzustand – Ausblick auf eine unsichere Zukunft

Liebe Leserinnen und Leser,

viele Verbraucher, Investoren und Unternehmer empfinden den Krisenmodus in Deutschland leider längst als Normalzustand. Nicht als Ausnahme, nicht als Phase, sondern als Grundzustand. Sie auch? Dann spiegelt diese Ausgabe des DWN-Magazins vermutlich Sie und Ihre Lebenssituation wider.

Die vergangenen Jahre haben die Erwartung zerstört, dass auf eine Krise automatisch eine längere Phase der Ruhe folgt. Stattdessen überlagern sich Unsicherheiten: wirtschaftlich, politisch, technologisch. Was früher als Störung galt, ist heute eine Art Grundrauschen, eine Art Kalter Krieg auf allen Ebenen des Lebens. Planung fühlt sich oft an wie Navigation auf Sicht – mit dem Unterschied, dass die See dauerhaft unruhig bleibt.

Ausnahme wird zur Regel: Leben ohne Rückkehr zur Normalität

Stabilität war lange kein Thema, weil sie da war. Niemand musste sie erklären, verteidigen oder aktiv herstellen, sie war einfach da. Heute zeigt sich, wie viel von dieser Stabilität lediglich auf Annahmen beruhte: Kostenstrukturen haben sich verschoben, Risiken materialisieren sich schneller, politische Eingriffe wirken unmittelbarer auf betriebliche Entscheidungen. Wer heute Verantwortung trägt, spürt: Es geht nicht mehr darum, ob etwas passiert, sondern wann – und wie gut Sie und ich darauf vorbereitet sind.

Diese Verschiebung ist nicht dramatisch im klassischen Sinn. Es gibt keinen plötzlichen Zusammenbruch, keine große Zäsur. Vieles funktioniert weiter – gerade gut genug, um den Eindruck von Normalität zu bewahren. Doch unter der Oberfläche verändern sich die Spielregeln. Höhere Preise bleiben, auch wenn die Inflationsraten sinken. Finanzierung kostet wieder Geld und bindet Aufmerksamkeit. Wachstum existiert, aber es fühlt sich schmal an, fast fragil. Der Wohlstand vergangener Jahre wird nicht abrupt verloren, sondern er wird allmählich angezehrt.

Die Erosion unter der Oberfläche: Substanz statt Schlagzeile

In dieser Lage reicht Effizienz allein nicht mehr aus. Effizienz optimiert ein stabiles System – Robustheit hält ein instabiles aus. Moderne Wirtschaft ist hochgradig vernetzt, digitalisiert und abhängig von kontinuierlicher Versorgung. Fällt ein Element aus, werden Abhängigkeiten sichtbar, die zuvor niemand wahrgenommen hat. Kommunikation, Zahlung, Logistik, Produktion: All das funktioniert reibungslos – bis es das nicht mehr tut. Dann zeigt sich, wie dünn die Sicherheitsreserven oft sind. Vorbereitung ist kein Ausdruck von Angst, sondern von Realismus.

Hinzu kommt eine politische und fiskalische Enge, die den Handlungsspielraum begrenzt. Der Staat bleibt präsent, aber seine Prioritäten verschieben sich. Pflichtausgaben binden Mittel, Zinslasten kehren zurück, sicherheitspolitische Anforderungen wachsen. Für Zukunftsinvestitionen bleibt oft nur das, was nach Abzug des Unvermeidlichen übrig ist. Das ist kein formaler Stillstand, aber ein struktureller. Entscheidungen werden vertagt, Prozesse ziehen sich, Reformen verlieren an Schärfe. Für Unternehmen bedeutet das: weniger Verlässlichkeit von außen, mehr Verantwortung im Inneren.

Auch Vermögen bleibt von dieser Entwicklung nicht unberührt. Lange Zeit schien es, als ließen sich Risiken durch steigende Preise überdecken. Niedrige Zinsen machten vieles möglich, manchmal zu vieles. Als sich das Umfeld drehte, zeigte sich, wie empfindlich diese Konstruktionen waren. Heute entstehen neue Gleichgewichte – langsamer, selektiver, regionaler. Qualität, Lage, Energieeffizienz und Finanzierung entscheiden stärker als Narrative. Was schützt, ist nicht der Sachwert an sich, sondern seine Einbettung in ein tragfähiges Umfeld.

All das verdichtet sich im Alltag von Führung. Dauerkrise ist kein Ausnahmezustand mehr, sondern Arbeitsrealität. Die größte Belastung entsteht dabei selten durch äußere Schocks allein, sondern durch innere Unklarheit. Wenn Entscheidungen nicht nachvollziehbar sind, Prioritäten wechseln und Orientierung fehlt, steigt der Reibungsverlust. Menschen können Unsicherheit aushalten – Beliebigkeit nicht. Verlässlichkeit entsteht nicht durch Lautstärke oder Aktionismus, sondern durch klare Linien, transparente Logik und konsistentes Handeln.

Klarheit als Führungsleistung und Stabilität von innen

Resilienz ist deshalb kein technisches Projekt, sondern ein kulturelles. Sie entsteht aus Strukturen, die tragen, aus Regeln, die gelten, und aus einer Haltung, die Realität nicht beschönigt. Organisationen, die sich selbst erklären können, reagieren schneller und ruhiger auf Druck. Dasselbe gilt für Investitionen und private Entscheidungen. Sicherheit ist kein Versprechen mehr, das man einkaufen kann. Sie ist das Ergebnis bewusster Mischung, von Liquidität, von Disziplin – und von der Bereitschaft, Schwankungen auszuhalten, ohne ständig den Kurs zu ändern.

Vielleicht liegt genau darin die eigentliche Herausforderung unserer Zeit: Abschied zu nehmen von der Idee der Unverwundbarkeit. Sie war bequem, aber sie hat blind gemacht. An ihre Stelle tritt etwas Anspruchsvolleres – die Fähigkeit, mit Unsicherheit zu leben, ohne handlungsunfähig zu werden. Wer das akzeptiert, gewinnt keinen Komfort, aber Kontrolle. Nicht über die Welt, wohl aber über die eigene Reaktion auf sie.

Abschied von der Illusion – und ein pragmatischer Blick nach vorne

Dieses Januar-Magazin ist aus dieser Haltung entstanden. Nicht, um Krisen zu dramatisieren, sondern um sie einzuordnen. Nicht, um Rezepte zu verkaufen, sondern um Denkrahmen zu schärfen. Krisenmodus als Normalzustand heißt nicht Resignation. Es heißt, die Realität anzuerkennen und darin souverän zu handeln. Wer das tut, ist nicht unverwundbar – aber vorbereitet. Und das ist in dieser Zeit der entscheidende Unterschied.

Ihr Markus Gentner

DWN-Chefredakteur