US-Börsen: Wall Street klettert auf Rekordhochs inmitten des Streits um die Federal Reserve

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,17 Prozent und schloss auf einem Allzeithoch von 49.590,20 Punkten. Der S&P 500 legte um 0,16 Prozent zu und stellte mit 6.977,27 Punkten einen neuen Rekord auf. Der Nasdaq Composite stieg um 0,26 Prozent. Alle drei Indizes waren mit deutlichen Verlusten in den Handelstag gestartet.

Investoren verhielten sich gegenüber US-Vermögenswerten vorsichtig, da das US-Justizministerium dem Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, mit einer Strafanklage drohte. Die Anklage steht im Zusammenhang mit Powells Aussagen zur Renovierung von Gebäuden der Zentralbank. Powell bezeichnete die Vorwürfe als Versuch von US-Präsident Donald Trump, Einfluss auf die Zinsgestaltung zu nehmen.

Die Sorge um die Unabhängigkeit der Federal Reserve führte zu einer starken Aufwertung von als sichere Häfen geltenden Vermögenswerten. Der Goldpreis stieg um 2,28 Prozent und Silber verteuerte sich um 7,06 Prozent, womit beide Rekordniveaus erreichten. Aus demselben Grund stieg auch der Bitcoin-Preis um 1 Prozent und überschritt die Marke von 91.000 US-Dollar.

Der US-Dollar schwächte sich ab, während der Euro und das britische Pfund gegenüber dem Dollar um mehr als 0,3 Prozent bzw. 0,45 Prozent zulegten. Auch der Schweizer Franken wertete gegenüber dem Dollar auf; der Dollar gab gegenüber dem Franken um rund 0,5 Prozent nach. In Asien blieb der japanische Yen gegenüber dem Dollar weitgehend stabil.

Aktien aus dem Banken- und Finanzsektor gerieten unter Verkaufsdruck, nachdem Trump Kreditkartenherausgeber gewarnt hatte. Dem Staatsoberhaupt zufolge sollten Kreditgeber die Zinssätze auf 10 Prozent begrenzen, und eine Missachtung dieser Forderung würde einen Gesetzesverstoß bedeuten. Besonders stark fielen die Aktien von Capital One (–6,42 Prozent), American Express (–4,27 Prozent), Citi (–2,98 Prozent) und JPMorgan (–1,43 Prozent).

Die Alphabet-Stammaktie beendete den Handelstag auf einem Rekordhoch von 331,86 Dollar, nachdem der Marktwert des Unternehmens im Tagesverlauf die Marke von 4 Billionen Dollar überschritten hatte. Der Anstieg wurde durch die Ankündigung gestützt, dass Apples KI-Modelle der nächsten Generation im Rahmen eines mehrjährigen Vertrags auf Googles Gemini basieren werden. Auch die Alphabet-Vorzugsaktie stieg auf ein Rekordhoch von 332,73 Dollar.

Die Aktie von Meta Platforms fiel um 1,7 Prozent, als das Unternehmen bekannt gab, dass es Trumps ehemalige stellvertretende nationale Sicherheitsberaterin Dina Powell McCormick zur Präsidentin und stellvertretenden Vorsitzenden ernannt hat.

Die Nvidia-Aktie stieg im Handelsverlauf um 0,7 Prozent, beendete den Tag jedoch nur mit einem Plus von 0,04 Prozent. Am Montag gaben der Chiphersteller und der Pharmakonzern Eli Lilly bekannt, dass sie in den nächsten fünf Jahren eine Milliarde Dollar in den Bau eines neuen gemeinsamen Forschungslabors in der San Francisco Bay Area investieren werden. Die Aktie von Eli Lilly verteuerte sich um 1,64 Prozent.

An den Märkten herrscht eine ungewisse Stimmung, da sich die Investoren auf die Inflationsdaten für Dezember vorbereiten, die diese Woche veröffentlicht werden. Der neue Wert des Verbraucherpreisindex wird am Dienstag bekannt gegeben. Gleichzeitig hat sich an den Märkten die Überzeugung gefestigt, dass die Federal Reserve die Zinssätze in diesem Monat nicht senken wird.

Biotechnologieunternehmen avanciert zum größten Gewinner

Die Aktie von Beam Therapeutics sprang um 22,29 Prozent nach oben, nachdem das Biotechnologieunternehmen eine Vereinbarung mit der US-Arzneimittelbehörde FDA über die mögliche Aufnahme seines führenden Gene-Editing-Programms BEAM-302 in ein beschleunigtes Zulassungsverfahren bekannt gegeben hatte.

Die Aktie des Biotechnologieunternehmens Adaptive Biotechnologies verteuerte sich um 15,86 Prozent, als das Unternehmen vorläufige Ergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr veröffentlichte. Der Gesamtumsatz des Unternehmens belief sich im vierten Quartal 2025 auf rund 72 Millionen Dollar und im gesamten Geschäftsjahr auf 277 Millionen Dollar, was einem Wachstum von 51 Prozent beziehungsweise 55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Die Aktie des Diagnostikunternehmens BillionToOne stieg um 15,37 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 in einer Spanne von 293 bis 299 Millionen Dollar bestätigt und erklärt hatte, dass es ein positives operatives Ergebnis auf GAAP-Basis erwartet.

Ebenfalls deutlich zulegen konnten die Aktien des Gold- und Silberproduzenten Hycroft Mining (+21,64 Prozent) sowie des Cloud-Dienstleisters Kingsoft Cloud (+21,6 Prozent).

Medizinunternehmen verzeichnet größte Verluste

Die Aktie des Medizinunternehmens Alphatec stürzte um 22,34 Prozent ab, nachdem das Unternehmen den Start einer Finanzierungsrunde der Serie B angekündigt hatte. Ziel der Kapitalbeschaffung ist es, die Erweiterung der proprietären Proteintechnologie-Plattform des Unternehmens zu beschleunigen.

Die Aktie von Abercrombie & Fitch fiel um 17,69 Prozent, nachdem der Einzelhändler eine aktualisierte Prognose für das Weihnachtsquartal veröffentlicht hatte. Das Unternehmen schätzt, dass der Nettoumsatz im vierten Quartal um 5 Prozent wachsen wird, was in der Mitte der früheren Prognosespanne von 4 bis 6 Prozent liegt. Gleichzeitig änderte der Einzelhändler seine Erwartung für das Umsatzwachstum im gesamten Geschäftsjahr nicht, das weiterhin bei mindestens 6 Prozent liegt. Allerdings engte Abercrombie die Prognose für den Jahresüberschuss pro Aktie auf eine Spanne von 10,3 bis 10,4 Dollar ein, verglichen mit der früheren Spanne von 10,2 bis 10,5 Dollar.

Die Aktie des Onkologieunternehmens Summit Therapeutics gab um 13,41 Prozent nach, obwohl das Unternehmen den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung für klinische Studien mit dem biopharmazeutischen Unternehmen GSK bekannt gab. Ziel der Zusammenarbeit ist die Bewertung von Ivonescimab, einem neuen bispezifischen PD-1- und VEGF-Antikörper im Forschungsstadium, in Kombination mit Risvutatiug-Rezetecan.

Deutlich verbilligten sich auch die Aktien des Onkologieunternehmens Nuvation Bio (–19,65 Prozent) und des biopharmazeutischen Unternehmens Apellis Pharmaceuticals (–15,02 Prozent).