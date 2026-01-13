DAX-Kurs aktuell stabil: Nächstes DAX-Rekordhoch möglich mit moderaten Gewinnen

DAX-Kurs aktuell weiter auf Rekordniveau

Der DAX-Kurs zeigt sich zum Wochenstart weiter stabil und könnte seine Rekordrally fortsetzen. Ein kleines Plus könnte dem DAX-Kurs aktuell bereits genügen, um an der Börse Frankfurt ein weiteres DAX-Rekordhoch zu markieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine halbe Stunde vor dem Handelsstart an der Börse Frankfurt 0,15 Prozent höher auf 25.440 Punkten. Damit würde der DAX-Kurs das bisherige Tageshoch bei 25.421 Zählern übertreffen. Für die Börse aktuell bleibt damit die Frage, wie nachhaltig die Bewegung ist.

Das jüngste DAX-Rekordhoch

Erst tags zuvor hatte der DAX-Kurs bei 25.421,42 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht. Zum Handelsschluss ging der Index bei 25.405,34 Zählern aus dem Markt und markierte damit einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis. Der DAX aktuell bewegt sich damit weiterhin auf historisch hohem Niveau, was den Blick der Anleger an der Börse Frankfurt zunehmend auf externe Impulse lenkt. Für den DAX-Kurs aktuell bleibt entscheidend, ob weitere Kaufimpulse folgen.

Wall Street: Vorgaben von den US-Börsen positiv

Rückenwind für den DAX-Kurs kommt von der Wall Street. In New York legten Anleger ihre anfängliche Nervosität wegen erneuter Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed ab. Die Leitindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 setzten ihre Rekordjagd fort. Diese positiven Vorgaben wirken sich auch auf den DAX-Kurs aktuell aus und sorgen an der Börse aktuell für Zuversicht.

US-Banken läuten Berichtssaison ein

Zur nächsten Belastungsprobe für den DAX-Kurs und die Weltbörsen dürfte die anstehende Saison der Unternehmensberichte werden. Diese wird am Dienstag im US-Bankensektor von JPMorgan eingeleitet. Laut dem Anlagestrategen Ulrich Stephan von der Deutschen Bank dürfte die Berichtssaison richtungsweisend für den Ausblick auf das Jahr 2026 sein. Die Erwartungen seien moderat. Für den DAX aktuell bedeutet dies: Überraschungen könnten den DAX-Kurs in beide Richtungen bewegen.

Fed-Chef Powell im Fadenkreuz der Justiz

Zusätzliche Unsicherheit für die Börse aktuell kommt aus den USA. Das US-Justizministerium hat der Fed Vorladungen vor die Grand Jury zugestellt und mit einer strafrechtlichen Anklage gegen Fed-Chef Powell im Zusammenhang mit seiner Aussage vor dem Bankenausschuss des Senats im Juni 2025 gedroht. Powell erklärte dazu: "Bei dieser neuen Drohung geht es nicht um meine Aussage vom vergangenen Juni oder um die Renovierung der Gebäude der Federal Reserve. Es geht auch nicht um die Aufsichtsfunktion des Kongresses; die Fed hat durch Aussagen und andere öffentliche Bekanntmachungen alles getan, um den Kongress über das Renovierungsprojekt auf dem Laufenden zu halten."

Was die Märkte sagen

Die Reaktionen fielen bislang verhalten aus. Der Dow Jones startete im Nachthandel mit Verlusten, erholte sich später jedoch. Zinsen stiegen leicht, der Dollar gab weiter nach, während Gold um bis zu 2,5 Prozent auf ein neues Allzeithoch kletterte. Für den DAX-Kurs bedeutet dies bislang keine Trendwende.

Der DAX-Kurs vor dem Januar-Verfallstag

Mit Blick auf den bevorstehenden kleinen Januar-Verfallstag am Freitag liegt die größte Hürde für den DAX-Kurs bei 25.500 Punkten. Nach einer Rally von 10,8 Prozent in 31 Handelstagen erscheint ein nachhaltiger Ausbruch darüber schwierig. Nach unten hätte der DAX-Kurs zunächst Platz bis 25.200 Punkte. Für den DAX aktuell gilt dennoch: Ohne neue Belastungen könnte der Index über seinen Hochs von 2025 bleiben und die 25.000er-Marke weiter festigen.