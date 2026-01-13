Finanzen

Geopolitik treibt die Ölpreise aktuell weiter nach oben

Die Ölpreise stehen erneut im Fokus der Märkte, nachdem geopolitische Spannungen und politische Signale die Notierungen antreiben. Anleger beobachten aufmerksam, ob die jüngsten Impulse nachhaltig sind oder neue Risiken für Nachfrage, Handel und Versorgung entstehen.
Geopolitische Spannungen, mögliche US-Zölle und die Lage im Iran treiben die Ölpreise aktuell an (Foto: iStockphoto.com/studio-fi). Foto: studio-fi

Ölpreise aktuell im Plus

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel weiter angezogen. Zeitweise bewegten sich die Ölpreise nahe ihrer Novemberhochs. Unterstützung erhalten die Ölpreise aktuell weiterhin vor allem durch die Krise im Iran. US-Präsident Donald Trump will die Islamische Republik mit neuen Zöllen unter Druck setzen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 64,26 US-Dollar, ein Plus von 39 US-Cent.

Damit verteuerten sich die Ölpreise für eine Sorte Brent seit Mitte vergangener Woche um mehr als vier Dollar oder sieben Prozent. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Februar legte am Dienstagmorgen um 36 Cent auf 59,86 Dollar zu.

Iran: USA planen Zölle

Für alle Länder, die Geschäfte mit dem Iran machen, sollen laut Trump mit sofortiger Wirkung Strafzölle auf Einfuhren in die USA in Höhe von 25 Prozent des Warenwerts gelten, wie er auf seiner Plattform Truth Social erklärte. Bei Trumps knapper Ankündigung von Zöllen für Länder mit Iran-Geschäften blieb unklar, was genau seine Formulierung zu Ländern, die "Geschäfte mit dem Iran machen", umfasst. Vom Weißen Haus wurde zunächst auch kein entsprechender Erlass des Präsidenten zu Zöllen veröffentlicht.

Die Zollandrohungen sorgten zunächst für einen Aufschlag bei den Ölpreisen, sagte Öl-Analyst Charu Chanana von Saxo Markets in Singapur. In welche Richtung sich die Ölpreise am Ende tatsächlich entwickeln, hänge nun davon ab, ob die Zoll-Rhetorik überhaupt in realen Zöllen mündet und wie stark diese dann die Nachfrage belasten, wenn es infolgedessen zu Versorgungsengpässen oder neuen Handelsstreitigkeiten kommt.

Ölpreisanstieg setzt sich fort

In den vergangenen Handelstagen waren die Ölpreise zum Teil noch deutlich gestiegen. Am Donnerstagmorgen hatten beide Ölsorten jeweils rund vier Dollar weniger gekostet, bevor die Lage im Ölstaat Iran weiter eskalierte. Auch die Situation in Venezuela, das über die weltweit größten Ölreserven verfügt, wird von Öl-Investoren und mit Blick auf die Ölpreise ebenfalls aufmerksam verfolgt.

