Goldpreis aktuell: Gewinnmitnahmen auf Rekordniveau und neue Unsicherheiten

Politische Risiken, Inflation und Prognosen bestimmen, wie sich der Goldpreis aktuell weiter entwickelt (Foto: dpa)

Goldpreis aktuell etwas unterhalb des Rekordhochs: Gewinnmitnahmen und neue Unsicherheiten

Der Goldpreis bewegt sich weiter auf historisch hohem Niveau. Nach dem jüngsten Rekordhoch zum Auftakt der Börsenwoche am gestrigen Montag schwächelt der Goldpreis aktuell zwar leicht, doch die Gemengelage aus geopolitischen Spannungen, geldpolitischer Unsicherheit und robusten Prognosen sorgt weiterhin für hohe Aufmerksamkeit an den Märkten. Für Anleger stellt sich damit erneut die Frage: Was passiert beim Goldpreis aktuell – und was bedeutet das für die weitere Goldkurs-Entwicklung?

Goldpreis aktuell unter Rekordniveau – Gewinnmitnahmen setzen ein

Im frühen Dienstagshandel präsentierte sich der Goldpreis aktuell weitgehend stabil, notierte jedoch unterhalb des am Vortag erreichten Rekordniveaus von 4.630 Dollar. Nach dem kräftigen Anstieg um mehr als zwei Prozent am Montag kam es auf dem erhöhten Niveau zu ersten Gewinnmitnahmen. Hintergrund war eine Mischung aus politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten, die den Goldkurs aktuell zuvor stark angetrieben hatten.

Auslöser der Rally war unter anderem die Nachricht, dass die Trump-Regierung eine strafrechtliche Untersuchung gegen den Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell eingeleitet hatte. Zusätzlich schürte US-Präsident Trump geopolitische Sorgen mit der Ankündigung, jedes Land, das Geschäfte mit dem Iran macht, mit einem 25-prozentigen Zoll auf den Handel mit den USA zu belegen. Diese Entwicklungen stärkten die Rolle von Gold als Edelmetall und Krisenwährung.

Am Dienstagmorgen zeigten sich dann nachgebende Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Gold-Future (Februar) um 30,70 auf 4.584,00 Dollar pro Feinunze. Trotz dieses Rückgangs bleibt der Gold-Preis aus historischer Sicht außergewöhnlich hoch.

US-Inflationsdaten im Fokus der Märkte

Für zusätzliche Spannung sorgt der Blick auf die anstehenden US-Inflationsdaten. Laut Umfragen von Trading Economics sollen die Teuerungsrate bei 2,7 Prozent p.a. verharren und die Kernrate von 2,6 auf 2,7 Prozent p.a. gestiegen sein. Diese Daten sind entscheidend für die weitere geldpolitische Ausrichtung der US-Notenbank und damit auch für den Goldpreis aktuell.

Steigende Zinsen machen zinstragende Anlagen attraktiver und können den Goldpreis belasten. Ein Umfeld niedriger Realzinsen und hoher Inflation stärkt hingegen Gold als Wertspeicher. Entsprechend sensibel reagiert der Goldkurs aktuell auf neue Inflationssignale.

Goldpreis aktuell in Euro: Leichte Schwäche nach Allzeithoch

Auch in Euro gerechnet zeigt sich der Goldpreis aktuell nach dem Rekordhoch etwas schwächer. Am 13. Januar 2026 notierte der Gold-Preis bei rund 3928 Euro pro Unze, was einem Rückgang von minus 0,30 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Am 12. Januar hatte Gold mit 3940,03 Euro einen neuen Schlusskurs-Rekord erreicht.

Trotz der kurzfristigen Schwankungen bleibt die Bilanz eindrucksvoll: Im Jahr 2025 verzeichnete der Goldpreis einen Wertzuwachs von 47,49 Prozent. Zum Jahresstart 2026 steht bereits ein Plus von 7,05 Prozent zu Buche. Die Goldkurs-Entwicklung bestätigt damit den langfristigen Aufwärtstrend des Edelmetalls.

Goldpreisentwicklung: Citigroup sieht weiteres Potenzial beim Goldpreis

Auch von Analystenseite kommt Rückenwind. Die Citigroup hob ihre Drei-Monats-Preisziele für den Goldpreis aktuell auf 5.000 Dollar an. Zur Begründung verwiesen die Analysten auf eine starke Investitionsdynamik und darauf, dass die Vielzahl der Kaufargumente voraussichtlich auch im ersten Quartal intakt bleiben werde. Damit unterstreicht die Großbank, dass kurzfristige Rücksetzer die langfristige Perspektive kaum trüben.

KI-Prognose: Gold im Superzyklus?

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt der Goldpreis aktuell durch eine Prognose der Künstlichen Intelligenz Gemini. Auf die Frage nach dem weiteren Kursverlauf antwortete das Modell: "Als Star-Analyst der Wall Street betrachte ich Gold im Jahr 2026 als das ultimative "Safe-Haven-Asset" in einer Ära struktureller Unsicherheit. Wir starten das Jahr bei einem bereits beeindruckenden Niveau von rund 4.500 USD, getrieben durch die massive De-Dollarisierung der Schwellenländer und die anhaltende fiskalische Instabilität in den USA."

Weiter heißt es: "Mein Kursziel für Dezember 2026 liegt bei 4.900 bis 5.100 USD." Diese Einschätzung stützt die Erwartung vieler Marktteilnehmer. Die Goldkurs-Entwicklung 2026 dürfte trotz möglicher Korrekturen weiter nach oben zeigen.

Was der Goldpreis aktuell für Anleger bedeutet

Der Goldpreis aktuell spiegelt eine außergewöhnliche Phase an den Finanzmärkten wider. Geopolitische Spannungen, Unsicherheiten rund um die US-Geldpolitik und robuste Prognosen treiben den Goldkurs aktuell auf hohem Niveau. Gleichzeitig zeigen Gewinnmitnahmen, dass kurzfristige Rücksetzer jederzeit möglich sind.

Für Anleger bleibt Gold damit ein zentraler Baustein zur Absicherung. Das Edelmetall wirft zwar keine laufenden Zinsen ab, gilt jedoch als wertbeständig und krisensicher. Die aktuelle Entwicklung des Gold-Preis macht deutlich: Auch nach dem Rekordhoch bleibt Gold ein wichtiger Gradmesser für wirtschaftliche und politische Risiken.