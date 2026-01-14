US-Börsen: Technologie und Banken ziehen US-Börsen nach unten

Der Nasdaq Composite fiel um 1 Prozent, der S&P 500 gab um 0,53 Prozent nach und der Dow Jones Industrial Average sank um 0,09 Prozent.

Der Rückgang wurde vom Technologiesektor angeführt. Die Nvidia-Aktie fiel um 1,44 Prozent nach einem Reuters-Bericht, wonach chinesische Zollbeamte über ein Importverbot für H200-KI-Chips informiert wurden. Auch die Aktien von Tesla (−1,8 Prozent), Broadcom (−4,15 Prozent) und Oracle (−4,27 Prozent) gaben nach.

Die Microsoft-Aktie verbilligte sich um 2,4 Prozent nach Berichten, dass das Unternehmen plant, jährlich rund 500 Millionen Dollar für die KI-Dienste von Anthropic auszugeben. Laut der Publikation „The Information“ ist Microsoft zu einem der größten Kunden von Anthropic geworden.

Quartalsergebnisse veröffentlichten die Bank of America (−3,78 Prozent) und Wells Fargo (−4,55 Prozent), die dank belebter Handelsaktivitäten einen starken Gewinnanstieg vermeldeten. Die Ergebnisse der Citigroup (−3,34 Prozent) entwickelten sich jedoch in die entgegengesetzte Richtung und verstärkten die negative Stimmung zu Beginn der Berichtssaison, die durch den enttäuschenden Bericht von JPMorgan Chase (−0,97 Prozent) ausgelöst worden war.

Bankaktien wurden zudem durch Sorgen um die Unabhängigkeit der Federal Reserve sowie durch den Vorschlag von US-Präsident Donald Trump, eine Obergrenze für Kreditkartenzinsen einzuführen, unter Druck gesetzt. Laut von Yahoo Finance befragten Analysten überschatteten diese Faktoren die ansonsten recht soliden Ergebnisse des vierten Quartals.

Die Preise für Edelmetalle setzten ihren Anstieg fort. Gold-, Silber- und Kupferpreise erreichten neue Rekordhochs, wobei Silber erstmals die Marke von 90 Dollar durchbrach. Der Anstieg wird durch wachsende geopolitische Spannungen und zunehmende Angriffe auf die Federal Reserve, in deren Zentrum Trump steht, gestützt. Der Preis für Gold-Futures stieg im Tagesverlauf auf 4650 Dollar pro Feinunze, was einem Anstieg von rund 5 Prozent seit Jahresbeginn entspricht.

Die Ölpreise drehten am Nachmittag stark ins Minus, nachdem Trump erklärt hatte, der Iran habe seiner Aussage nach den Einsatz tödlicher Gewalt gegen Demonstranten eingestellt. Brent-Rohöl hatte sich zuvor um über 2 Prozent verteuert und war auf über 66,6 Dollar pro Barrel gestiegen, fiel anschließend jedoch um mehr als 1,5 Prozent. Eine ähnliche Bewegung vollzog auch das US-Rohöl West Texas Intermediate (WTI), das zunächst um über 2 Prozent stieg, dann aber um 1,7 Prozent absackte.

Am Kryptomarkt bewegten sich die Preise nach oben. Bitcoin verteuerte sich um mehr als 2 Prozent und erreichte den höchsten Stand seit November, nachdem der US-Senat einen Gesetzentwurf vorgestellt hatte, der klarere Regeln für den Kryptomarkt schaffen soll. Der ETH-Preis stieg um mehr als 5 Prozent, XRP und Solana legten um fast 3 Prozent zu.

Investoren beobachteten auch die moderaten Daten zur Großhandelsinflation, welche die Erwartungen stärkten, dass die Federal Reserve die Zinssätze im Januar unverändert lassen wird. Verspätet veröffentlichte Statistiken zeigten, dass die Einzelhandelsumsätze im November stärker als erwartet gestiegen waren.

Zudem behielten die Märkte den Obersten Gerichtshof der USA im Auge, der es erneut ablehnte, eine Entscheidung im Streit über Trumps Befugnis zur Verhängung von Zöllen zu treffen.

Bergbauunternehmen gewinnt ein Drittel an Wert

Der größte Gewinner am Mittwoch war die Aktie von Critical Metals, die um 32,58 Prozent stieg, nachdem das Bergbauunternehmen die ersten Analyseergebnisse seines Bohrprogramms 2025 vom Projekt für Seltene Erden in Tanbreez, Grönland, veröffentlicht hatte. Nach Angaben des Unternehmens deuten die Ergebnisse auf die Möglichkeit hin, die Mineralressourcen künftig zu erweitern.

Die Aktie von Bitdeer Technologies stieg um 15,58 Prozent, als das Krypto-Unternehmen die Inbetriebnahme eines NVIDIA GB200 NVL72 GPU-Clusters in Malaysia bekannt gab. Zudem kündigte Bitdeer Pläne an, in Zukunft auch die NVIDIA GB300 NVL72-Lösung zu integrieren, um seine Rechenleistung zu steigern.

Die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Edgewise Therapeutics verteuerte sich um 12,91 Prozent, nachdem das Unternehmen auf der 44. jährlichen J.P. Morgan Healthcare Conference einen Überblick über seine klinischen Pläne für 2026 gegeben hatte, einschließlich des Abschlusses der Grand-Canyon-Studie.

Ebenfalls deutlich zulegen konnten die Aktien des Raumfahrttechnologie-Unternehmens Intuitive Machines (+12,46 Prozent) sowie des Biotechnologieunternehmens Viking Therapeutics (+11,89 Prozent).

China lässt Aktie von Reiseplattform abstürzen

Der größte Verlierer des Börsentages war Trip.com; die Aktie stürzte um 17,05 Prozent ab, nachdem bekannt wurde, dass China gegen das Unternehmen wegen möglicher monopolistischer Praktiken ermittelt. Grund für die Untersuchung ist die marktbeherrschende Stellung von Trip.com auf dem chinesischen Markt für Online-Reisedienstleistungen. Das Unternehmen teilte jedoch mit, dass der Geschäftsbetrieb normal weiterlaufe.

Die Aktie von Via Transportation verbilligte sich um 10,49 Prozent, nachdem das Technologieunternehmen die Absicht bekannt gegeben hatte, die Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2025 vor Eröffnung der US-Märkte am Freitag, den 27. Februar, zu veröffentlichen.

Die Aktie des Bildungsunternehmens Pearson fiel um 9,73 Prozent nach der Veröffentlichung der Quartals- und Jahresergebnisse. Das Unternehmen meldete für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von 4 Prozent, wobei sich das Wachstum im vierten Quartal auf 8 Prozent beschleunigte. Der bereinigte Betriebsgewinn des Konzerns belief sich im Gesamtjahr auf 610 bis 615 Millionen Pfund, was einem Wachstum von rund 6 Prozent entspricht.

Deutlich nach unten ging es auch für die Aktien des Fintech-Unternehmens Dave (–12,4 Prozent) und des Technologieunternehmens Navan (–9,22 Prozent).