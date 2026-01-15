KI-Zyklus im Blick: Warum Experten keinen Börsencrash erwarten

Hohe KI-Bewertungen sorgen für Diskussionen, doch Investoren sehen in den USA und Europa keinen kurzfristigen Crash (Foto: dpa)

Hohe KI-Bewertungen sorgen für Diskussionen, doch Investoren sehen in den USA und Europa keinen kurzfristigen Crash (Foto: dpa) Foto: Google Handout

Warum Investoren kurzfristig keinen KI-Crash erwarten

Die Diskussion um eine mögliche KI-Blase gewinnt an den internationalen Finanzmärkten an Dynamik. Trotz wachsender Skepsis sieht das Fondsunternehmen Investors TFI derzeit jedoch keine akute Gefahr eines abrupten Einbruchs, weder in den USA noch in Europa.

Seit mehreren Jahren wird die aktuelle Hausse am Aktienmarkt mit der Entwicklung der späten 1990er Jahre verglichen. Dieser Vergleich verweist primär auf eine erhöhte Volatilität innerhalb eines weiterhin bestehenden langfristigen Aufwärtstrends, weniger auf ein unmittelbar bevorstehendes Ende der Rally.

Vor diesem Hintergrund erscheinen auch die zuletzt verstärkt geäußerten Sorgen vor einem baldigen Platzen der KI-Blase als verfrüht. Ähnliche Befürchtungen hatten bereits Ende 2024 die Debatte um Handelskonflikte geprägt, ohne dass sich daraus nachhaltige Verwerfungen an den Märkten ergeben hätten.

Zwar befinde sich der KI-Sektor in einer Phase zunehmender Übertreibung. Nach Einschätzung von Investors TFI verfüge dieser Trend jedoch weiterhin über erheblichen Spielraum. Einzelne Kurskorrekturen bei großen US-Technologiekonzernen werden daher nicht als Signal für ein systemisches Risiko gewertet, sondern als normale Begleiterscheinung einer fortgeschrittenen Wachstumsphase.

Hohe Bewertungen, aber kein historischer Extremwert

Die Bewertungen an der Wall Street gelten als anspruchsvoll, insbesondere im Technologiesektor. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der führenden Technologiekonzerne im S&P-500 liegt jedoch weiterhin deutlich unter den Extremwerten zur Zeit der Internetblase. Historisch vergleichbar ist die aktuelle Situation eher mit den Jahren 1998 und 1999.

Vor diesem Hintergrund wird ein Szenario wie im Jahr 2000 für das Jahr 2026 als wenig wahrscheinlich eingeschätzt. Auch die Sorge vor einer flächendeckenden Überinvestition in KI-Projekte gilt als überzogen. Zwar investieren die führenden Technologiekonzerne erhebliche Summen, doch diese fließen nicht ausschließlich in KI-Rechenzentren.

In den vergangenen Jahren entfielen bedeutende Investitionen auch auf andere Zukunftsbereiche wie virtuelle Welten, erweiterte Realität oder autonome Mobilität. Hinzu kommt, dass US-Technologiekonzerne ihre Investitionen überwiegend aus laufenden Gewinnen finanzieren, die weiterhin wachsen.

Gewinne und Cashflows stützen den KI-Zyklus

Ein wesentlicher Unterschied zur Internetblase liegt in der Finanzierungsstruktur. In den späten 1990er Jahren stiegen die Investitionen der Telekommunikationsunternehmen über Jahre hinweg, während die Gewinne sanken und die Verschuldung stark zunahm. Eine vergleichbare, breit angelegte Kreditfinanzierung ist im aktuellen KI-Zyklus bislang nicht zu beobachten.

Zwar kam es Ende 2025 zu einer moderaten Zunahme der Anleiheemissionen. Diese betrafen jedoch überwiegend Unternehmen mit stabilen Cashflows. Zudem bevorzugen Investoren weiterhin Dividenden und Aktienrückkäufe. Viele angekündigte Großprojekte im Bereich KI-Infrastruktur befinden sich bislang noch im Planungsstadium.

Derzeit ist es daher schwer vorstellbar, dass es 2026 gleichzeitig zu einem Platzen der KI-Blase, einer deutlichen Konjunkturabkühlung in den USA und massiven Gewinnrevisionen kommt. Ob die Märkte eher vor einer späten oder einer sehr späten Phase des Zyklus stehen, bleibt jedoch offen. Weiterlesen ETF-Boom unter Kritik: Verzerren passive Investments den Markt?

Kupferpreis-Rekordhoch: US-Importe und Zollpolitik treiben Preise für Industriemetalle

Memecoin im Faktencheck: Warum eine langfristige Anlagestrategie wichtig ist

Europa rückt stärker in den Fokus der Anleger

Neben den USA gewinnt Europa für internationale Investoren zunehmend an Bedeutung. Europäische Unternehmen sind im Vergleich zu US-Konzernen moderater bewertet. Gleichzeitig sorgen fiskalische Impulse, insbesondere aus Deutschland, für zusätzliche Unterstützung.

Ein vergleichsweise stabiles Zinsumfeld, ein robuster Konsum und ein widerstandsfähiger Bankensektor tragen dazu bei, dass Europa zunehmend als gleichwertige Alternative zu den USA wahrgenommen wird. Für 2026 erwarten Marktbeobachter daher eine stärkere regionale Diversifikation internationaler Kapitalströme.

Während kleinere und mittlere Unternehmen in den USA die hohen Erwartungen zuletzt nicht erfüllen konnten, zeigten europäische Nebenwerte eine robustere Entwicklung. Ausschlaggebend waren vorwiegend Umfang und Ausgestaltung der angekündigten Konjunkturprogramme sowie protektionistische Maßnahmen mit Binnenmarktfokus.

Für viele Unternehmen im Euroraum, deren Umsätze überwiegend aus dem heimischen Markt stammen, wirken diese Faktoren stabilisierend. Mit dem Übergang von politischen Ankündigungen zu realen Investitionsflüssen könnte sich dieser Effekt im Jahr 2026 weiter verstärken.

Schwellenländer bleiben Teil der KI-Story

Auch die Entwicklung der Schwellenländer zählte 2025 zu den größten Überraschungen. Anders als im Vorjahr seien die Kursgewinne breit angelegt gewesen. Unterstützt worden sei dies durch einen schwächeren Dollar sowie durch Zinssenkungen sowohl in den Schwellenländern als auch in den USA.

Wie beim S&P-500 sei jedoch auch beim MSCI Emerging Markets ein erheblicher Teil des nominalen Wachstums auf wenige KI-nahe Unternehmen zurückzuführen, darunter TSMC, Tencent, Alibaba, Samsung sowie SK Hynix.

Mit der Verlagerung des Anlegerfokus von reinen KI-Modellen hin zu Infrastruktur, Rechenzentren und Hardware habe sich gezeigt, dass das Thema künstliche Intelligenz auch über Schwellenländer effektiv gespielt werden kann. Nach Einschätzung von Investors TFI wirken die treibenden Faktoren aus dem Jahr 2025 weiterhin.

Zeitgleich hätten sich die Bewertungsmultiplikatoren des MSCI Emerging Markets historischen Höchstständen angenähert. Trotz eines weiterhin überdurchschnittlichen Abschlags gegenüber der Wall Street erscheine eine Wiederholung der über 30-prozentigen Kursgewinne aus dem Vorjahr daher wenig wahrscheinlich.

Was die Markteinschätzung für Deutschland bedeutet

Für Deutschland ergibt sich aus dieser internationalen Perspektive ein differenziertes Bild. Die Kombination aus fiskalischer Unterstützung, moderaten Bewertungen und einem starken industriellen Kern spricht dafür, dass deutsche Unternehmen von einer anhaltenden KI-getriebenen Wachstumsphase profitieren könnten.

Gleichzeitig zeigt der Blick auf frühere Marktzyklen, dass nachhaltige Renditen weniger von technologischen Narrativen als von solider Finanzierung, Produktivität und realwirtschaftlicher Nachfrage abhängen. Für deutsche Investoren bleibt damit entscheidend, strukturellen Wandel von spekulativer Übertreibung klar zu trennen.