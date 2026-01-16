Politik

Förderung Elektroautos: Regierung vertagt Details zur neuen E-Auto Prämie 2026

Wer auf eine baldige Klarheit zur neuen Kaufprämie für Elektroautos gehofft hat, muss sich weiter gedulden. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) verschiebt die angekündigte Vorstellung der Förderbedingungen wegen noch offener Abstimmungen in der Koalition.
Die neue E-Auto-Förderung soll rückwirkend ab Januar gelten und je nach Einkommen bis zu 6.000 Euro betragen. Anträge können voraussichtlich ab Mai gestellt werden (Foto: dpa). Foto: Julian Stratenschulte

Im Folgenden:

  • Warum die Regierung Details zur neuen E-Auto-Prämie verschieben musste.
  • Wie die rückwirkende Förderung zwischen 1.500 und 6.000 Euro gestaffelt wird.
  • Welche Einkommensgrenzen und Familienkriterien bei der neuen E-Auto-Förderung gelten.

