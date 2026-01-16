Wirtschaft

Porsche-Aktie: Absatzkrise in China – Porsche verkauft deutlich weniger Fahrzeuge

Porsche spürt die anhaltende Marktschwäche in China deutlich: Der Absatz ging 2025 um rund ein Viertel auf 41.900 Fahrzeuge zurück. Insgesamt lieferte das Unternehmen 279.400 Sport- und Geländewagen aus – so wenige wie seit 2020 nicht mehr. Den Anlegern gefällt das nicht, die Porsche-Aktie steht vor dem Wochenende unter Druck.