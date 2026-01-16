Politik

Trump setzt sich durch: Wie die Abstimmung im US-Senat den Kongress spaltet

Donald Trump demonstriert erneut, wie eng seine Machtbasis im US-Kongress weiterhin ist, selbst bei umstrittenen außenpolitischen Fragen. Welche Spielräume bleiben Parlament und Verbündeten, wenn präsidentielle Durchsetzungskraft Grenzen überschreitet?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
16.01.2026 17:22
Lesezeit: 3 min
Trump setzt sich durch: Wie die Abstimmung im US-Senat den Kongress spaltet
Donald Trump setzt sich im US-Senat erneut durch und behauptet seinen Einfluss auf die US-Außenpolitik trotz wachsender parlamentarischer Skepsis (Foto: iStock.com, wellesenterprises) Foto: wellesenterprises

Im Folgenden:

  • Warum Trumps Venezuela-Resolution im Senat trotz anfänglicher Gegenstimmen durchgesetzt wurde.
  • Wie persönliche Interventionen des Präsidenten die Abstimmung im letzten Moment kippten.
  • Welche Bedeutung die knapp verhinderte Kongressmehrheit gegen Trump für Grönland-Politik hat.

