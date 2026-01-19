Wirtschaft

KGHM-Aktie im Fokus: Strukturelle Engpässe prägen den internationalen Kupfermarkt

Der globale Rohstoffmarkt gerät durch wachsende Knappheiten und steigende Nachfrage in Bewegung. Welche langfristigen Chancen und Risiken ergeben sich daraus für die KGHM-Aktie im internationalen Wettbewerb?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
19.01.2026 06:05
Lesezeit: 4 min
KGHM-Aktie im Fokus: Strukturelle Engpässe prägen den internationalen Kupfermarkt
Steigende Kupferknappheit und struktureller Nachfragezuwachs beeinflussen Perspektiven und Bewertung der KGHM-Aktie im globalen Rohstoffmarkt (Foto: dpa) Foto: Marcus Brandt

Im Folgenden:

  • Warum der globale Kupfermarkt auf ein massives Defizit von 10 Millionen Tonnen zusteuert.
  • Weshalb hohe Kupferpreise für KGHM langfristig zum Risiko werden könnten.
  • Wie Energiewende, KI-Rechenzentren und geopolitische Spannungen den weltweiten Kupferbedarf drastisch steigern.

19.01.2026

Der globale Rohstoffmarkt gerät durch wachsende Knappheiten und steigende Nachfrage in Bewegung. Welche langfristigen Chancen und Risiken...

