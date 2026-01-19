Unternehmen

SAP-Aktie: Walldorfer Softwarekonzern startet mit Fresenius Initiative für mehr KI in Kliniken

SAP und Fresenius treiben den Einsatz künstlicher Intelligenz im deutschen Gesundheitswesen voran. Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft wollen die beiden Dax-Konzerne eine Plattform entwickeln, die vernetzte und datengetriebene Gesundheitsprozesse ermöglicht. Für das Projekt planen SAP und Fresenius mittelfristig Investitionen im mittleren dreistelligen Millionenbereich.