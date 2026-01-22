Unternehmen

Chef gesucht: Führungspositionen in Deutschland immer unbeliebter

Viele Unternehmen finden einer Studie zufolge kein Personal für Führungspositionen. Was die Beschäftigten abschreckt – und was sich ändern müsste.
22.01.2026
Im Jahr 2025 fehlten im Durchschnitt 28.180 Fachkräfte in Führungsberufen. (Foto: dpa) Foto: Hannes P Albert

Im Folgenden:

  • Wie viele Führungspositionen in Deutschland nicht besetzt werden.  
  • Welche Gründe vor einer Führungsverantwortung abschrecken. 
  • Wie Unternehmen Führungspositionen attraktiver gestalten können.  

