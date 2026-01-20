Unternehmen

Industriespionage? EU-Kommission will Huawei und ZTE in Mobilfunknetzen verbieten

Die EU-Kommission erhöht den Druck auf die Mitgliedstaaten: Huawei und ZTE sollen aus europäischen Mobilfunknetzen verschwinden. Dafür steht ein neuer Mechanismus im Raum, der Verbote ermöglichen könnte. Doch wie realistisch ist ein schneller Austausch – und zu welchem Preis?