US-Börsen: In den USA lebender Unternehmer mit estnischen Wurzeln: Ich denke, Europa macht zu viel Lärm

Eero Pikat, ein in den Vereinigten Staaten tätiger Unternehmer mit estnischen Wurzeln, ist der Ansicht, dass Donald Trumps jüngste Äußerungen und Drohungen gerechtfertigt sind.
20.01.2026 07:27
An den US-Börsen spiegeln sich wirtschaftliche Erwartungen und geopolitische Trends. (Foto: stockinasia/iStock) Foto: stockinasia/iStock

Nach Einschätzung des in den USA ansässigen IT-Unternehmers ist das Grönland-Problem eigentlich nicht so groß, wie es in Europa scheint. „Ich denke, dass Europa deswegen zu viel Lärm macht. Das Thema schafft es nicht einmal auf die Titelseiten“, sagte Pikat.

Im Interview kam auch der Krieg Russlands in der Ukraine zur Sprache. Laut Pikat wurde Russland seit Trumps Amtszeit erheblich geschwächt. „Russland hat einen Großteil seiner Einnahmen verloren. Trump hat sich als sehr nützlich erwiesen“, fügte er hinzu.

Das Interview führte Ken Rohelaan.

