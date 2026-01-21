Finanzen

Intel-Aktienkurs springt an: Jetzt zählen die Intel-Zahlen

Nach einer starken Rally erreichen die Intel-Aktien den höchsten Stand seit Jahren. Doch vor den anstehenden Quartalszahlen wächst die Spannung. Bleibt der Aufschwung nachhaltig – oder folgt die nächste Enttäuschung?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
21.01.2026 17:34
Lesezeit: 1 min
Intel-Aktienkurs springt an: Jetzt zählen die Intel-Zahlen
Intel-Aktie setzt Aufwärtsrallye fort: Vor den Intel-Zahlen wächst die Spannung (Foto: iStockphoto.com/tupungato). Foto: tupungato

Intel-Aktien setzen Rally vor Quartalszahlen fort

Auf dem höchsten Stand seit vier Jahren setzt die Intel-Aktie die Rally des Chipherstellers Intel (ISIN: US4581401001) am Mittwoch weiter fort. Der Kursaufschlag lag zuletzt im Gesamtmarkt bei 10,4 Prozent, womit die Intel-Aktie 53,62 Dollar kostete. Am Vortag hatten positive Analystenkommentare Rückenwind geliefert. Am Donnerstag veröffentlicht der Konzern nach dem US-Börsenschluss die Intel-Zahlen für das Schlussquartal 2025.

Die Erholung des lange Zeit im Vergleich zur starken Konkurrenz schwächelnden Unternehmens gewinnt zunehmend Konturen. Am Aktienmarkt setzen Anleger bereits länger auf eine Belebung. Im noch jungen Börsenjahr 2026 haben die Intel-Aktien und damit auch die Intel-Aktie bereits um 45 Prozent zugelegt, weshalb der Intel-Aktienkurs im Fokus steht.

Vom Marktführer zum Herausforderer: Intel kämpft gegen Nvidia-Dominanz

Intel hatte im vergangenen Jahr durch den Einstieg von Nvidia (ISIN: US67066G1040) und der US-Regierung Milliarden-Finanzspritzen erhalten. Zudem verkaufte der Konzern den Spezialanbieter Altera. Konzernchef Lip-Bu Tan hatte außerdem einen harten Sparkurs eingeschlagen.

Einst dominierte Intel den Halbleiter-Markt, geriet dann aber in Schwierigkeiten, während Nvidia bei Chips für Künstliche Intelligenz eine Spitzenposition eroberte. Intel stand im Kerngeschäft mit PC-Prozessoren und Chips für Rechenzentren unter Druck, was Anleger beim Intel-Aktienkurs und den Intel-Zahlen verfolgen.

Mehr zum Thema
article:fokus_txt

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Nvidia-Chef Huang auf dem WEF in Davos: Hier könnte Europa an den USA vorbeiziehen – „einmalige Chance“
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Nvidia-Chef Huang auf dem WEF in Davos: Hier könnte Europa an den USA vorbeiziehen – „einmalige Chance“
21.01.2026

Europas starke industrielle Basis verschafft dem Kontinent eine einmalige Chance, die Vorteile der Künstlichen Intelligenz (KI) gezielt zu...

Zolldeal mit USA auf Eis: EU-Parlament reagiert auf Trump
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Zolldeal mit USA auf Eis: EU-Parlament reagiert auf Trump
21.01.2026

Der EU-Zolldeal gerät plötzlich ins Wanken: Das Europäische Parlament stoppt zentrale Arbeiten, nachdem neue Drohungen aus Washington...

Intel-Aktienkurs springt an: Jetzt zählen die Intel-Zahlen
DWN
Finanzen
Finanzen Intel-Aktienkurs springt an: Jetzt zählen die Intel-Zahlen
21.01.2026

Nach einer starken Rally erreichen die Intel-Aktien den höchsten Stand seit Jahren. Doch vor den anstehenden Quartalszahlen wächst die...

BDI warnt: Deutsche Industrie zwischen Stillstand und Hoffnungsschimmer
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft BDI warnt: Deutsche Industrie zwischen Stillstand und Hoffnungsschimmer
21.01.2026

Deutschlands Industrie ringt um den Ausweg aus einer zähen Krise, während neue US-Zölle drohen und die Stimmung fragil bleibt. Auch...

Weltwirtschaftsforum Davos: JP Morgan-Chef Dimon weicht Fragen zu Trumps Außenpolitik aus
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Weltwirtschaftsforum Davos: JP Morgan-Chef Dimon weicht Fragen zu Trumps Außenpolitik aus
21.01.2026

JP Morgan-Chef Jamie Dimon sagt, die USA hätten recht, Europa unter Druck zu setzen, seine Verteidigungsfähigkeit auszubauen....

Boris Vujčić wird EZB-Vizepräsident: Ein neuer Akteur in der Führungsebene
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Boris Vujčić wird EZB-Vizepräsident: Ein neuer Akteur in der Führungsebene
21.01.2026

Die Europäische Zentralbank steht vor einer Phase tiefgreifender personeller und strategischer Weichenstellungen. Welche Bedeutung kommt...

Mercosur-Abkommen gestoppt: Europaparlament bringt Mercosur-Deal vor Gerichtshof
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Mercosur-Abkommen gestoppt: Europaparlament bringt Mercosur-Deal vor Gerichtshof
21.01.2026

Am Freihandelsabkommen der EU mit den Mercosur-Staaten gibt es viel Kritik. Das Europäische Parlament lässt den Deal jetzt vom obersten...

Kommt die Zuckersteuer? Leopoldina: Deutschland würde von Zuckersteuer profitieren
DWN
Politik
Politik Kommt die Zuckersteuer? Leopoldina: Deutschland würde von Zuckersteuer profitieren
21.01.2026

Andere Länder haben mit einer Zuckersteuer bereits gute Erfahrungen gemacht. Experten der Akademie der Wissenschaften ermuntern zur...