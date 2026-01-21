Intel-Aktienkurs springt an: Jetzt zählen die Intel-Zahlen

Intel-Aktien setzen Rally vor Quartalszahlen fort

Auf dem höchsten Stand seit vier Jahren setzt die Intel-Aktie die Rally des Chipherstellers Intel (ISIN: US4581401001) am Mittwoch weiter fort. Der Kursaufschlag lag zuletzt im Gesamtmarkt bei 10,4 Prozent, womit die Intel-Aktie 53,62 Dollar kostete. Am Vortag hatten positive Analystenkommentare Rückenwind geliefert. Am Donnerstag veröffentlicht der Konzern nach dem US-Börsenschluss die Intel-Zahlen für das Schlussquartal 2025.

Die Erholung des lange Zeit im Vergleich zur starken Konkurrenz schwächelnden Unternehmens gewinnt zunehmend Konturen. Am Aktienmarkt setzen Anleger bereits länger auf eine Belebung. Im noch jungen Börsenjahr 2026 haben die Intel-Aktien und damit auch die Intel-Aktie bereits um 45 Prozent zugelegt, weshalb der Intel-Aktienkurs im Fokus steht.

Vom Marktführer zum Herausforderer: Intel kämpft gegen Nvidia-Dominanz

Intel hatte im vergangenen Jahr durch den Einstieg von Nvidia (ISIN: US67066G1040) und der US-Regierung Milliarden-Finanzspritzen erhalten. Zudem verkaufte der Konzern den Spezialanbieter Altera. Konzernchef Lip-Bu Tan hatte außerdem einen harten Sparkurs eingeschlagen.

Einst dominierte Intel den Halbleiter-Markt, geriet dann aber in Schwierigkeiten, während Nvidia bei Chips für Künstliche Intelligenz eine Spitzenposition eroberte. Intel stand im Kerngeschäft mit PC-Prozessoren und Chips für Rechenzentren unter Druck, was Anleger beim Intel-Aktienkurs und den Intel-Zahlen verfolgen.