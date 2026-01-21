Politik

Vereinbarung zu Grönland mit Trump: Doch keine Zölle gegen Europäer ab 1. Februar

Donald Trump nimmt seine Zolldrohung gegen Deutschland und weitere EU-Staaten überraschend zurück – zumindest vorerst. Doch der Auslöser liegt nicht in der Handelspolitik, sondern in der Grönland-Krise. Offenbar konnte eine Rahmenvereinbarung mit US-Präsident Donald Trump erzielt werden.