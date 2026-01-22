US-Börsen: Nachlassende Handelskriegsgefahr verleiht der Wall Street Schwung

Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock)

Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock) Foto: Domingo Saez Romero/iStock

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 1,21 Prozent bzw. mehr als 550 Punkte. Der Nasdaq Composite legte um 1,18 Prozent zu und der S&P 500 um 1,16 Prozent. Nach dem Anstieg am Mittwoch liegt der S&P 500 in diesem Jahr wieder im Plus.

Der Marktanstieg wurde vor allem von den Sektoren Energie, Grundstoffe und Technologie angeführt. Die Stimmung der Anleger besserte sich nach Trumps Beitrag auf der Social-Media-Plattform Truth Social, in dem er eine Rahmenvereinbarung mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte zu den Themen Grönland und Arktis verkündete. Unter den Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung verteuerten sich Nvidia (+2,87 Prozent), Tesla (+2,91 Prozent), Apple (+0,39 Prozent) sowie Alphabet (+1,93 Prozent, +1,98 Prozent).

Trumps Beitrag folgte auf einen gemäßigteren Ton in Bezug auf Grönland in seiner Hauptrede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Dort rief er zu unverzüglichen Verhandlungen auf und bekräftigte, dass die USA keine militärische Gewalt anwenden würden, um die Kontrolle über das zu Dänemark gehörende Territorium zu erlangen.

Der Präsident merkte zudem an, dass er aufgrund der Rahmenvereinbarung keine Zölle verhängen werde, die am 1. Februar in Kraft treten sollten. Zuvor hatte Trump gedroht, Zölle in Höhe von 10 Prozent gegen europäische Länder zu erheben, sollten diese das Vorhaben der USA, Grönland zu erwerben, nicht unterstützen.

Die Angst vor einer Verschärfung des Handelskriegs zwischen den USA und Europa hatte die „Sell America“-Strategie am Markt bisher am Leben erhalten. Gleichzeitig hatte die Europäische Union gewarnt, im Falle neuer Zölle mit eigenen Gegenmaßnahmen zu reagieren.

Am Mittwoch stand auch der Oberste Gerichtshof der USA im Fokus, der die Entscheidung der Trump-Administration erörterte, Lisa Cook von ihrem Posten im Gouverneursrat der Federal Reserve zu entbinden. Das Gericht äußerte Skepsis gegenüber dem Versuch des Präsidenten, Cook zu entlassen, und verwies auf die Gefahr für die Unabhängigkeit der Zentralbank.

Unter den Einzelwerten fiel die Netflix-Aktie um 2,18 Prozent, da die Ergebnisse des Unternehmens die Anleger nicht beeindruckten. Laut Bloomberg-Daten reagieren die Märkte derzeit deutlich schwächer als üblich auf Unternehmensergebnisse, die besser als erwartet ausfallen.

Die Intel-Aktie stieg um 11,72 Prozent und erreichte den höchsten Stand seit 2022. Der Anstieg wurde durch den wachsenden Optimismus der Analysten hinsichtlich der Erholung des Unternehmens im Vorfeld der am Donnerstag anstehenden Quartalszahlen gestützt. Bernstein-Analyst Stacy Rasgon hob am Mittwoch das Kursziel für Intel von 35 auf 36 US-Dollar an.

Bitcoin stieg am Mittwoch kurzzeitig auf 90.000 US-Dollar, fiel dann aber auf das Niveau von rund 88.000 US-Dollar zurück. Die Bewegung der weltweit größten Kryptowährung wurde durch Trumps positive Haltung gegenüber einem im US-Kongress diskutierten Kryptogesetz beeinflusst.

Moderna zählte zu den Top-Gewinnern

Die Aktie des Autoherstellers Lucid verteuerte sich um 17,88 Prozent nach der Meldung, dass Rockwell Automation Dienstleistungen für Lucids Produktionsstätte in Saudi-Arabien erbringen wird.

Die Moderna-Aktie sprang um 15,84 Prozent nach oben, nachdem das Biotechnologieunternehmen und Merck Fünf-Jahres-Daten zu ihrem personalisierten Krebsimpfstoff veröffentlicht hatten. Die Daten zeigten eine langfristige Wirksamkeit der Behandlung. Die Merck-Aktie stieg um 1,49 Prozent.

Die Aktie von ServisFirst Bancshares kletterte um 14,58 Prozent, da die Ergebnisse der Regionalbank für das vierte Quartal die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertrafen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 1,58 US-Dollar und übertraf die Prognosen damit um 14,2 Prozent. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 22,9 Prozent auf 162,2 Millionen US-Dollar und übertraf die Erwartungen um 6,8 Prozent.

Ebenfalls deutlich zulegen konnten die Aktien des Technologieunternehmens Rambus (+14,38 Prozent) sowie des Herstellers von industriellen Antriebssystemen für Halbleiter, Dana (+10,86 Prozent).

Gestriger Gewinner rutscht zu den Verlierern ab

Die Aktie von MakeMyTrip fiel nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal um 12,13 Prozent. Obwohl das Reiseunternehmen aufgrund der Urlaubssaison eine starke Nachfrage verzeichnete, bremste eine in Indien eingeführte Beschränkung der Arbeitszeiten für Flugbesatzungen das Wachstum im Dezember. Dies reduzierte die Anzahl der Inlandsflüge und verschob die vollständige Erholung auf das nächste Geschäftsjahr.

Die Aktie von Hycroft Mining verbilligte sich um 7,48 Prozent nach einem starken Anstieg am Vortag. Die Aktie des Bergbauunternehmens wurde zuvor durch den steigenden Silberpreis und die Nachricht über die Entdeckung von Vorkommen mit besonders hohem Silbergehalt im Abbaugebiet in Nevada gestützt.

Ebenfalls deutlich gaben die Aktien des Biotechnologieunternehmens Legend Biotech (–11,36 Prozent), des Diagnostikunternehmens QuidelOrtho (–10,11 Prozent) sowie des Raumfahrttechnologieunternehmens Intuitive Machines (–7,5 Prozent) nach.