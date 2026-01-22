Politik

Trumps Friedensrat: Wer teilnimmt und wer ablehnt

Trumps neuer "Friedensrat" sorgt international für Diskussionen. Während Ägypten, Albanien und Argentinien sofort zusagen, halten Deutschland, Frankreich und Italien sich zurück. Wer dabei ist, wer nicht, und wer noch zaudert.
Trumps Friedensrat: Wer teilnimmt und wer ablehnt
Präsident Donald Trump spricht im Oktober 2025 während einer Unterzeichnungszeremonie am Rande des Asean-Gipfels. (Foto: dpa) Foto: Mark Schiefelbein

Im Folgenden:

  • Warum Ägypten und Argentinien den Friedensrat sofort akzeptieren.
  • Welche Milliardenbeiträge Trump von Staaten verlangt.
  • Wer als Gründungsmitglied fest zugesagt hat.

