Wind- und Solarenergie in EU übertrifft fossile Brennstoffe

Wind- und Solarenergie haben 2025 in der EU erstmals mehr Strom erzeugt als fossile Brennstoffe. Gut 30 Prozent des Stroms stammten aus Sonne und Wind, während Kohle und Gas zusammen nur 29 Prozent lieferten. Experten warnen jedoch, dass die EU trotz des Fortschritts weiterhin stark von Gas abhängig bleibt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
22.01.2026 17:32
Lesezeit: 2 min
Wind- und Solarenergie in EU übertrifft fossile Brennstoffe
Gut, wenn die Sonne scheint: Erneuerbare erstmals vor Kohle und Gas im EU-Strommix 2025. (Foto: dpa) Foto: Christoph Reichwein

Im Folgenden:

  • Warum Wind und Sonne erstmals fossile Energie in der EU überholen.
  • Welche Rolle erneuerbare Energien für stabile Strompreise spielen.
  • Wie hoch der Anteil von Solar- und Windstrom 2025 genau war.

