Finanzen

US-Börsen: Trump verklagt größte US-Bank auf 5 Milliarden Dollar

US-Präsident Donald Trump hat eine Klage in Höhe von 5 Milliarden Dollar gegen die größte Bank des Landes, JPMorgan Chase, und deren CEO Jamie Dimon eingereicht, mit der Begründung, die Bank habe die Dienstleistungen für ihn aus politischen Gründen eingestellt.
Autor
Bonnier Investor
22.01.2026 22:00
Lesezeit: 1 min
US-Börsen: Trump verklagt größte US-Bank auf 5 Milliarden Dollar
Die US-Börsen stehen seit Jahrzehnten im Fokus internationaler Anleger. (Foto: Dmitry Vinogradov/iStock) Foto: Dmitry Vinogradov/iStock

In der beim Staatsgericht von Miami-Dade County eingereichten Klage wird der Bank Geschäftsschädigung sowie ein Verstoß gegen den Grundsatz von Treu und Glauben und den fairen Handel vorgeworfen. Dimon wird zudem beschuldigt, gegen das Gesetz über unlautere und irreführende Handelspraktiken von Florida (Florida Deceptive and Unfair Trade Practices Act) verstoßen zu haben, wie Bloomberg berichtete.

Die Aktie von JPMorgan notierte zum Ende des Handelstages mit einem Plus von rund 0,7 Prozent.

Zuvor hatte Trump gegenüber CNBC erklärt, die Bank habe ihn diskriminiert. Seinen Angaben zufolge forderte JPMorgan ihn 2021 auf, innerhalb von 20 Tagen Konten zu schließen, die er seit Jahrzehnten genutzt hatte. JPMorgan hat jedoch bestritten, die Geschäftsbeziehungen aus ideologischen Gründen abgebrochen zu haben.

Konservative Kreise in den USA und mehrere Unternehmen, darunter Kryptofirmen, behaupten seit Jahren, dass Banken bestimmten Kunden aus politischen Gründen den Zugang zu Dienstleistungen einschränken. Im August unterzeichnete Trump eine Exekutivanordnung, die nationale Aufsichtsbehörden anwies zu untersuchen, ob ein solches Vorgehen rechtswidrig war.

JPMorgan teilte im November mit, dass man sich Prüfungen, Untersuchungen und Gerichtsverfahren gegenübersieht, die mit dem Kampf der Trump-Regierung gegen das sogenannte „Debanking“ in Verbindung stehen.

Ein jahrelanger Kampf

Die Beziehung zwischen Dimon und Trump reicht mehrere Jahre zurück. Im Jahr 2023 bezeichnete Trump Dimon als „stark überbewerteten Globalisten“. In dieser Woche sagte Dimon auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, offenbar als Reaktion auf Trumps frühere Angriffe: „Ich bin ein Globalist.“

In den letzten Monaten gab es jedoch auch Versuche, die Beziehungen zu glätten. Berichten zufolge traf sich Dimon im Sommer zweimal mit Trump und erneut im Herbst, als der Präsident Input zu den Initiativen der Regierung zur Senkung der Lebenshaltungskosten wünschte.

Kürzlich forderte der Präsident in den sozialen Medien dazu auf, eine Obergrenze von 10 Prozent für Kreditkartenzinsen für die Dauer eines Jahres einzuführen, was Dimon am Mittwoch in Davos als „wirtschaftliche Katastrophe“ bezeichnete. Der Vorschlag zur Begrenzung der Kreditkartenzinsen ist Teil eines umfassenderen Pakets zur Linderung der Lebenshaltungskosten.

Mehr zum Thema
article:fokus_txt

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

US-Börsen: Trump verklagt größte US-Bank auf 5 Milliarden Dollar
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Trump verklagt größte US-Bank auf 5 Milliarden Dollar
22.01.2026

US-Präsident Donald Trump hat eine Klage in Höhe von 5 Milliarden Dollar gegen die größte Bank des Landes, JPMorgan Chase, und deren...

Wind- und Solarenergie in EU übertrifft fossile Brennstoffe
DWN
Technologie
Technologie Wind- und Solarenergie in EU übertrifft fossile Brennstoffe
22.01.2026

Wind- und Solarenergie haben 2025 in der EU erstmals mehr Strom erzeugt als fossile Brennstoffe. Gut 30 Prozent des Stroms stammten aus...

Machtverschiebung in Syrien: Rückzug der Kurden und Neuausrichtung der USA
DWN
Politik
Politik Machtverschiebung in Syrien: Rückzug der Kurden und Neuausrichtung der USA
22.01.2026

Der Rückzug der Kurden aus Nordostsyrien markiert eine strategische Zäsur und verschiebt das Machtgefüge zwischen Damaskus und...

US-Boykott: Wie Dänen amerikanische Produkte aus dem Einkauf verbannen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft US-Boykott: Wie Dänen amerikanische Produkte aus dem Einkauf verbannen
22.01.2026

Der politische Streit um Grönland erreicht den Alltag der Verbraucher. In Dänemark meiden viele gezielt US-Produkte, unterstützt von...

US-Präsident Trump gründet Friedensrat: Wer teilnimmt und wer ablehnt
DWN
Politik
Politik US-Präsident Trump gründet Friedensrat: Wer teilnimmt und wer ablehnt
22.01.2026

Trumps neuer "Friedensrat" sorgt international für Diskussionen. Während Ägypten, Albanien und Argentinien sofort zusagen, halten...

Europa, die digitale Kolonie: Fünf Risiken im Umgang mit Trump
DWN
Politik
Politik Europa, die digitale Kolonie: Fünf Risiken im Umgang mit Trump
22.01.2026

Donald Trumps Umgang mit Europa sorgt für Alarm: Nach Zolldrohungen und dem Grönland-Konflikt wirkt die EU machtlos. Berlin und Brüssel...

Spielwarenhändler Rofu insolvent: So geht es jetzt für Kunden und Mitarbeiter weiter
DWN
Unternehmen
Unternehmen Spielwarenhändler Rofu insolvent: So geht es jetzt für Kunden und Mitarbeiter weiter
22.01.2026

Der Spielwarenhändler Rofu steht plötzlich im Fokus einer drastischen Entwicklung: Nach Problemen im Geschäft rutscht das...

Immobilienmarkt im Schockzustand: Zinswende, Preisverfall, Baukrise – wie geht es 2026 weiter?
DWN
Immobilien
Immobilien Immobilienmarkt im Schockzustand: Zinswende, Preisverfall, Baukrise – wie geht es 2026 weiter?
22.01.2026

Auf dem Immobilienmarkt setzt nach dem Zinsschock und einem Preissturz im Jahr 2025 eine zarte Gegenbewegung ein – aber mit völlig...