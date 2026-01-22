US-Börsen: Trump verklagt größte US-Bank auf 5 Milliarden Dollar

In der beim Staatsgericht von Miami-Dade County eingereichten Klage wird der Bank Geschäftsschädigung sowie ein Verstoß gegen den Grundsatz von Treu und Glauben und den fairen Handel vorgeworfen. Dimon wird zudem beschuldigt, gegen das Gesetz über unlautere und irreführende Handelspraktiken von Florida (Florida Deceptive and Unfair Trade Practices Act) verstoßen zu haben, wie Bloomberg berichtete.

Die Aktie von JPMorgan notierte zum Ende des Handelstages mit einem Plus von rund 0,7 Prozent.

Zuvor hatte Trump gegenüber CNBC erklärt, die Bank habe ihn diskriminiert. Seinen Angaben zufolge forderte JPMorgan ihn 2021 auf, innerhalb von 20 Tagen Konten zu schließen, die er seit Jahrzehnten genutzt hatte. JPMorgan hat jedoch bestritten, die Geschäftsbeziehungen aus ideologischen Gründen abgebrochen zu haben.

Konservative Kreise in den USA und mehrere Unternehmen, darunter Kryptofirmen, behaupten seit Jahren, dass Banken bestimmten Kunden aus politischen Gründen den Zugang zu Dienstleistungen einschränken. Im August unterzeichnete Trump eine Exekutivanordnung, die nationale Aufsichtsbehörden anwies zu untersuchen, ob ein solches Vorgehen rechtswidrig war.

JPMorgan teilte im November mit, dass man sich Prüfungen, Untersuchungen und Gerichtsverfahren gegenübersieht, die mit dem Kampf der Trump-Regierung gegen das sogenannte „Debanking“ in Verbindung stehen.

Ein jahrelanger Kampf

Die Beziehung zwischen Dimon und Trump reicht mehrere Jahre zurück. Im Jahr 2023 bezeichnete Trump Dimon als „stark überbewerteten Globalisten“. In dieser Woche sagte Dimon auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, offenbar als Reaktion auf Trumps frühere Angriffe: „Ich bin ein Globalist.“

In den letzten Monaten gab es jedoch auch Versuche, die Beziehungen zu glätten. Berichten zufolge traf sich Dimon im Sommer zweimal mit Trump und erneut im Herbst, als der Präsident Input zu den Initiativen der Regierung zur Senkung der Lebenshaltungskosten wünschte.

Kürzlich forderte der Präsident in den sozialen Medien dazu auf, eine Obergrenze von 10 Prozent für Kreditkartenzinsen für die Dauer eines Jahres einzuführen, was Dimon am Mittwoch in Davos als „wirtschaftliche Katastrophe“ bezeichnete. Der Vorschlag zur Begrenzung der Kreditkartenzinsen ist Teil eines umfassenderen Pakets zur Linderung der Lebenshaltungskosten.