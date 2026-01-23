Finanzen

US-Börsen: Schwache Prognose versetzt Intel-Aktie im nachbörslichen Handel einen herben Schlag

Die Intel-Aktie fiel im nachbörslichen Handel am Donnerstag um mehr als 5 %, da die Prognose des Unternehmens für das erste Quartal hinter den Erwartungen der Wall Street zurückblieb.
Autor
Bonnier Investor
23.01.2026 00:31
Lesezeit: 1 min
US-Börsen: Schwache Prognose versetzt Intel-Aktie im nachbörslichen Handel einen herben Schlag
Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

Der Chiphersteller gab bekannt, dass er für das erste Quartal einen Umsatz von 12,2 Milliarden Dollar erwartet. Dies liegt zwar in der Mitte der Prognosespanne, ist jedoch niedriger als der Bloomberg-Konsens von 12,6 Milliarden Dollar. Beim Gewinn pro Aktie prognostiziert Intel 0 Dollar, während Analysten 0,08 Dollar erwartet hatten, berichtete Yahoo Finance.

Gleichzeitig veröffentlichte das Unternehmen Ergebnisse für das vierte Quartal, die sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz besser als erwartet ausfielen. CEO Lip-Bu Tan hob die steigende Nachfrage nach den Hauptprozessoren des Unternehmens hervor, die durch künstliche Intelligenz getrieben wird.

Der Gewinn pro Aktie von Intel belief sich im vierten Quartal auf 0,15 Dollar und übertraf damit sowohl das Vorjahresniveau als auch die Bloomberg-Konsensschätzung von 0,09 Dollar. Der Umsatz lag bei 13,7 Milliarden Dollar, was zwar einem Rückgang von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, aber die Analystenerwartungen von 13,4 Milliarden Dollar übertraf.

Die steigende Nachfrage nach Intels traditionellen Rechenchips in Rechenzentren sowie die Markteinführung der Panther-Lake-Chips für KI-PCs haben mehrere Investmentfirmen, darunter HSBC und KeyBanc, dazu veranlasst, ihre Bewertung der Intel-Aktie in den letzten Wochen anzuheben. Der Aktienkurs ist in diesem Monat um fast 12 Prozent gestiegen und erreichte am Mittwoch ein Vierjahreshoch.

Mehrere Herausforderungen stehen bevor

Im Bereich der Produktentwicklung sieht sich das Unternehmen einer zunehmenden Konkurrenz durch AMD und Arm ausgesetzt, während Intels Fertigungssparte versucht, sich von jahrelangen Problemen zu erholen.

Eine der größten kurzfristigen Herausforderungen sind die hohen Kosten für die Entwicklung von 18A und nachfolgenden Fertigungsprozessen, die die Bruttomargen unter Druck setzen werden. Intels bereinigte Bruttomarge lag im vierten Quartal bei 37,9 Prozent. Das ist niedriger als im Vorjahr (42,1 Prozent), übertraf jedoch die Analystenerwartung von 36,5 Prozent.

Ein weiterer Belastungsfaktor ist der Preisanstieg bei Speicher- und Datenspeichergeräten, die zusammen mit Intel-Prozessoren sowohl in Rechenzentrumsservern als auch in PCs verwendet werden. Dies könnte die Nachfrage nach Intel-basierten Systemen verringern und die Rentabilität des Unternehmens unter Druck setzen.

Finanzvorstand David Zinsner merkte in der Börsenmitteilung an, dass Intel die Erwartungen für das vierte Quartal übertreffen konnte, obwohl der gesamte Sektor mit Lieferengpässen konfrontiert war.

Mehr zum Thema
article:fokus_txt

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

US-Börsen: Schwache Prognose versetzt Intel-Aktie im nachbörslichen Handel einen herben Schlag
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Schwache Prognose versetzt Intel-Aktie im nachbörslichen Handel einen herben Schlag
23.01.2026

Die Intel-Aktie fiel im nachbörslichen Handel am Donnerstag um mehr als 5 %, da die Prognose des Unternehmens für das erste Quartal...

US-Börsen: Wall Street legt dank Trumps Schritt den zweiten Tag in Folge zu title
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Wall Street legt dank Trumps Schritt den zweiten Tag in Folge zu title
22.01.2026

Die US-Aktienmärkte legten am Donnerstag den zweiten Tag in Folge zu, nachdem US-Präsident Donald Trump beschlossen hatte, auf die...

US-Börsen: Trump verklagt größte US-Bank auf 5 Milliarden Dollar
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Trump verklagt größte US-Bank auf 5 Milliarden Dollar
22.01.2026

US-Präsident Donald Trump hat eine Klage in Höhe von 5 Milliarden Dollar gegen die größte Bank des Landes, JPMorgan Chase, und deren...

Wind- und Solarenergie in EU übertrifft fossile Brennstoffe
DWN
Technologie
Technologie Wind- und Solarenergie in EU übertrifft fossile Brennstoffe
22.01.2026

Wind- und Solarenergie haben 2025 in der EU erstmals mehr Strom erzeugt als fossile Brennstoffe. Gut 30 Prozent des Stroms stammten aus...

Machtverschiebung in Syrien: Rückzug der Kurden und Neuausrichtung der USA
DWN
Politik
Politik Machtverschiebung in Syrien: Rückzug der Kurden und Neuausrichtung der USA
22.01.2026

Der Rückzug der Kurden aus Nordostsyrien markiert eine strategische Zäsur und verschiebt das Machtgefüge zwischen Damaskus und...

US-Boykott: Wie Dänen amerikanische Produkte aus dem Einkauf verbannen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft US-Boykott: Wie Dänen amerikanische Produkte aus dem Einkauf verbannen
22.01.2026

Der politische Streit um Grönland erreicht den Alltag der Verbraucher. In Dänemark meiden viele gezielt US-Produkte, unterstützt von...

US-Präsident Trump gründet Friedensrat: Wer teilnimmt und wer ablehnt
DWN
Politik
Politik US-Präsident Trump gründet Friedensrat: Wer teilnimmt und wer ablehnt
22.01.2026

Trumps neuer "Friedensrat" sorgt international für Diskussionen. Während Ägypten, Albanien und Argentinien sofort zusagen, halten...

Europa, die digitale Kolonie: Fünf Risiken im Umgang mit Trump
DWN
Politik
Politik Europa, die digitale Kolonie: Fünf Risiken im Umgang mit Trump
22.01.2026

Donald Trumps Umgang mit Europa sorgt für Alarm: Nach Zolldrohungen und dem Grönland-Konflikt wirkt die EU machtlos. Berlin und Brüssel...