US-Börsen: Schwache Prognose versetzt Intel-Aktie im nachbörslichen Handel einen herben Schlag

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

Der Chiphersteller gab bekannt, dass er für das erste Quartal einen Umsatz von 12,2 Milliarden Dollar erwartet. Dies liegt zwar in der Mitte der Prognosespanne, ist jedoch niedriger als der Bloomberg-Konsens von 12,6 Milliarden Dollar. Beim Gewinn pro Aktie prognostiziert Intel 0 Dollar, während Analysten 0,08 Dollar erwartet hatten, berichtete Yahoo Finance.

Gleichzeitig veröffentlichte das Unternehmen Ergebnisse für das vierte Quartal, die sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz besser als erwartet ausfielen. CEO Lip-Bu Tan hob die steigende Nachfrage nach den Hauptprozessoren des Unternehmens hervor, die durch künstliche Intelligenz getrieben wird.

Der Gewinn pro Aktie von Intel belief sich im vierten Quartal auf 0,15 Dollar und übertraf damit sowohl das Vorjahresniveau als auch die Bloomberg-Konsensschätzung von 0,09 Dollar. Der Umsatz lag bei 13,7 Milliarden Dollar, was zwar einem Rückgang von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, aber die Analystenerwartungen von 13,4 Milliarden Dollar übertraf.

Die steigende Nachfrage nach Intels traditionellen Rechenchips in Rechenzentren sowie die Markteinführung der Panther-Lake-Chips für KI-PCs haben mehrere Investmentfirmen, darunter HSBC und KeyBanc, dazu veranlasst, ihre Bewertung der Intel-Aktie in den letzten Wochen anzuheben. Der Aktienkurs ist in diesem Monat um fast 12 Prozent gestiegen und erreichte am Mittwoch ein Vierjahreshoch.

Mehrere Herausforderungen stehen bevor

Im Bereich der Produktentwicklung sieht sich das Unternehmen einer zunehmenden Konkurrenz durch AMD und Arm ausgesetzt, während Intels Fertigungssparte versucht, sich von jahrelangen Problemen zu erholen.

Eine der größten kurzfristigen Herausforderungen sind die hohen Kosten für die Entwicklung von 18A und nachfolgenden Fertigungsprozessen, die die Bruttomargen unter Druck setzen werden. Intels bereinigte Bruttomarge lag im vierten Quartal bei 37,9 Prozent. Das ist niedriger als im Vorjahr (42,1 Prozent), übertraf jedoch die Analystenerwartung von 36,5 Prozent.

Ein weiterer Belastungsfaktor ist der Preisanstieg bei Speicher- und Datenspeichergeräten, die zusammen mit Intel-Prozessoren sowohl in Rechenzentrumsservern als auch in PCs verwendet werden. Dies könnte die Nachfrage nach Intel-basierten Systemen verringern und die Rentabilität des Unternehmens unter Druck setzen.

Finanzvorstand David Zinsner merkte in der Börsenmitteilung an, dass Intel die Erwartungen für das vierte Quartal übertreffen konnte, obwohl der gesamte Sektor mit Lieferengpässen konfrontiert war.