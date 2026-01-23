Goldpreis-Rekordhoch: Nach Allzeithoch nimmt Gold 5.000 Dollar in den Blick – Silberpreis kratzt an 100 Dollar

Goldpreis-Rekordhoch nahe 5.000 Dollar – Silberpreis vor der 100-Dollar-Marke

Der Goldmarkt bleibt im Rallye-Modus: Nach dem jüngsten Goldpreis-Rekordhoch oberhalb von 4.900 Dollar setzt sich die Aufwärtsbewegung am Freitag fort. Im frühen Handel markierte das Edelmetall erneut ein Goldpreis-Rekordhoch und nähert sich damit mit großen Schritten der psychologisch wichtigen 5.000-Dollar-Marke. Parallel dazu zieht auch der Silberpreis weiter an. Der kleine Bruder von Gold steht kurz davor, dreistellig zu werden.

Für Anleger stellt sich damit erneut die zentrale Frage: Was treibt den Goldkurs an – und wie nachhaltig ist das Goldpreis-Allzeithoch?

Goldpreis aktuell: Marke von 4.900 Dollar deutlich überwunden

Am Freitagmorgen kletterte der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) um bis zu 0,6 Prozent auf 4.967,07 US-Dollar – Rekord. Damit ist die nächste historische Marke für den Goldpreis nur noch einen Wimpernschlag entfernt: die Marke von 5.000 Dollar. Doch derzeit scheint die Hürde noch zu groß zu sein. Im frühen Freitagshandel ging es für den Goldkurs nach dem Allzeithoch abwärts, derzeit zeigt sich der Goldpreis aktuell etwas schwächer um 4.905 Dollar – ein Minus von über 0,5 Prozent (Stand um 10:30 Uhr).

Silber wiederum lag nur noch wenige Cent unter der 100-Dollar-Marke. Eine Feinunze kostete am Morgen bis zu 99,38 Dollar, was einem Plus von bis zu 3,3 Prozent entspricht. Für den Markt sind diese Bewegungen ein deutliches Signal: Edelmetalle gehören weiterhin zu den gefragtesten Anlageklassen – und das Tempo der Rekordjagd nimmt eher zu als ab.

Die Rekordfahrt wird vor allem durch schwindendes Vertrauen in US-Vermögenswerte infolge geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten angetrieben. Auch der Dollar lieferte zusätzlichen Rückenwind: Der Dollarindex verharrte am Freitag nahe einem mehr als zweiwöchigen Tief, nachdem er im Wochenverlauf rund ein Prozent verloren hatte. Dadurch verbilligten sich in US-Dollar gehandelte Metalle für Käufer außerhalb der USA – ein Effekt, der die Nachfrage nach Gold aktuell weiter unterstützt und das nächste Goldkurs-Rekord-Signal verstärkt.

Zudem richten sich die Blicke vieler Marktteilnehmer auf die Geldpolitik. Derzeit erwarten die Märkte, dass die US-Notenbank in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 zwei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte vornehmen wird. Das würde bei Gold zu rückläufigen Opportunitätskosten führen, da das Edelmetall selbst keine Marktzinsen abwirft. Auffällig bleibt dabei: Obwohl die gestrigen Daten zum BIP-Wachstum und zum US-Arbeitsmarkt stärker als erwartet ausgefallen waren, will der Goldpreis aktuell offensichtlich weiterhin nach oben.

Am Freitagmorgen zeigte sich dies auch im Futures-Handel. Bis 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 41,30 auf 4.954,70 Dollar pro Feinunze – ein weiteres klares Zeichen für das anhaltende Goldpreis-Rekordhoch-Umfeld. Am Nachmittag stehen wichtige US-Einkaufsmanagerindizes und der von der Uni Michigan ermittelte Index zum Konsumentenvertrauen (beide 15.45 Uhr) im Fokus, am Abend folgt der Commitments-of-Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr). Auch diese Termine könnten dem Goldpreis-Rekordhoch kurzfristig zusätzliche Impulse geben oder zumindest für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen.

Geopolitik und Geldpolitik als Rallye-Treiber

Der kräftige Anstieg ist jedoch nicht nur eine Frage von Zinsfantasie und Dollarentwicklung. Auch geopolitische Themen spielen eine zentrale Rolle. Schon im vergangenen Jahr hatten viele Konflikte weltweit den Goldpreis stark getrieben. Der Preis war um 65 Prozent gestiegen – das höchste Jahresplus seit 1979. Im aktuellen Jahr setzt sich diese Dynamik fort: Der Goldpreis aktuell ist in den ersten 16 Handelstagen des Jahres um knapp 15 Prozent gestiegen.

Als Ursachen für die Gewinne in den ersten Handelstagen nannten Experten vor allem die Lage im Iran sowie jüngste Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen einige europäische Staaten im Zusammenhang mit Grönland. Diese Drohungen hat Trump inzwischen zwar zurückgezogen, doch am Edelmetallmarkt sorgte das nur für eine kurze Verschnaufpause. Bereits am Donnerstag zogen die Preise im Tagesverlauf wieder deutlich an – und das nächste Goldpreis-Rekordhoch war schnell wieder in Sicht.

In dieser Gemengelage wird Gold erneut als sicherer Hafen betrachtet. Edelmetalle – allen voran Gold – gelten bei vielen Investoren als Schutz in Zeiten politischer Unsicherheiten. Das verstärkt die Rekordstimmung rund um das Goldpreis-Allzeithoch und treibt den Goldkurs-Rekord weiter an.

Silberpreis-Entwicklung zuletzt stärker als Goldpreis – Nachfrage bleibt hoch

Während der Fokus vieler Anleger auf das Goldpreis-Rekordhoch gerichtet ist, läuft Silber inzwischen ebenfalls heiß. Silber war zuletzt stärker gefragt als Gold: Der Preis war 2025 fast 150 Prozent nach oben geklettert und gewann in diesem Jahr weitere 38 Prozent. Damit wird deutlich, dass Investoren nicht nur auf den klassischen Krisenschutz setzen, sondern bei Silber auch die industrielle Bedeutung im Blick haben.

Denn Silber ist ein wichtiges Industriemetall, das für zahlreiche Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird. Diese Doppelfunktion als Krisenmetall und Industriemetall macht Silber in dieser Phase besonders interessant – auch als Ergänzung zur Positionierung in Gold aktuell.

Goldman Sachs erhöht Goldpreis-Prognose: 5.400 Dollar als neues Ziel

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält das aktuelle Allzeithoch beim gelben Edelmetall auch durch neue Goldpreis-Prognosen aus dem Investmentbanking. Goldman Sachs sieht angesichts geopolitischer Krisenherde auch nach der jüngsten Rekordrally noch deutlich Luft nach oben. Die Experten hoben ihre Prognose für Ende 2026 auf 5.400 US-Dollar je Feinunze an. Zuvor lag das Ziel für Ende 2026 bei 4.900 Dollar.

Eine Voraussetzung für einen Preisanstieg über 5.000 Dollar sehen die Goldman-Sachs-Experten in der Nachfrage von Privatanlegern, die sich mit dem Kauf von Gold vor geopolitischen Risiken absichern wollen. Außerdem dürften nach wie vor Käufe von Notenbanken für rege Nachfrage sorgen. Zentralbanken von Schwellenländern setzen demnach trotz eines hohen Preisniveaus weiter auf Gold, um sich unabhängiger vom US-Dollar zu machen.

Zuletzt hatte der Goldpreis am Mittwoch ein Rekordhoch bei 4888 Dollar je Unze erreicht. Gegen Donnerstagmittag lag er an der Metallbörse in London bei 4.823 Dollar. Auch diese Daten unterstreichen: Der Markt bleibt in Bewegung – und das Goldpreis-Rekordhoch ist aktuell das zentrale Thema für Anleger, die den Goldpreis aktuell eng verfolgen.