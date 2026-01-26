Wirtschaft

Daimler-Aktie im Fokus: Schwache US-Nachfrage setzt LKW-Hersteller unter Druck

Daimler Truck sieht sich mit zunehmenden regionalen Spannungen konfrontiert, die den Konzern strategisch fordern. Welche Folgen hat der anhaltende Druck aufgrund der schwachen Nachfrage in den USA für die künftige Ausrichtung des Unternehmens?