US-Börsen: Wall Streets wechselhafte Woche: Trumps Entscheidung beruhigte, Intel verschreckte und Gold lockte

Eine turbulente Woche an der Wall Street endete in einer Stimmung, in der geopolitische Fragen auf die Abkühlung im Technologiesektor und Rekordpreise bei Edelmetallen prallten.
Bonnier Investor
23.01.2026 23:02
An den US-Börsen spiegeln sich wirtschaftliche Erwartungen und geopolitische Trends. (Foto: stockinasia/iStock) Foto: stockinasia/iStock

Die US-Aktienmärkte schlossen am Freitag mit uneinheitlichen Ergebnissen und beendeten damit eine turbulente Woche, die sowohl von Präsident Trumps Bestrebungen hinsichtlich Grönlands als auch von den enttäuschenden Ergebnissen des Chipherstellers Intel überschattet wurde. Der Dow Jones Industrial Average fiel um fast 0,6 Prozent. Der S&P 500 verharrte nahe der Nulllinie und der Nasdaq Composite stieg um 0,29 Prozent.

Eine gewisse Unruhe legte sich nach der Ankündigung von Präsident Donald Trump, dass die USA keine Gewalt anwenden werden, um Grönland zu erwerben, und keine zusätzlichen Beschränkungen gegen europäische Länder verhängen werden, um die Kontrolle zu erlangen. Dies führte an zwei Tagen zu Kursgewinnen, die sich jedoch zur heutigen Eröffnung wieder in Verluste wandelten, was bestätigt, dass die Unsicherheit bestehen bleibt.

Ein maßgeblicher Einflussfaktor für den Aktienmarkt am Freitag war die Prognose des Chipherstellers Intel für das erste Quartal, die deutlich hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb. Während der Markt einen Gewinn von 0,08 Dollar pro Aktie erwartet hatte, prognostiziert das Unternehmen ein Nullergebnis. Auch der erwartete Umsatz von 12,2 Milliarden Dollar liegt unter der Bloomberg-Konsensschätzung von 12,6 Milliarden Dollar. So beendete die Aktie des Unternehmens den Tag mit einem Minus von 17 Prozent.

Im Gegensatz zum Absturz von Intel stieg jedoch die Nvidia-Aktie, was auf die Nachricht zurückzuführen war, dass China lokalen Technologieunternehmen die Erlaubnis erteilt hat, sich auf den Kauf von Nvidia H200-Chips vorzubereiten.

Gold und Silber erreichten während des Börsenhandels neue Rekorde

Die Investoren sind jedoch besorgt über die Auswirkungen der Spannungen auf den Dollar, weshalb sich die Kapitalverlagerung aus den USA beschleunigt hat. Dies wirkte sich jedoch positiv auf die Gold- und Silberpreise aus. Nur kurze Zeit nach Börseneröffnung näherte sich der Goldpreis der Marke von 5000 Dollar und trieb Silber auf 100 Dollar pro Unze.

Die neue Woche verspricht entscheidend zu werden, da die Technologiegiganten Apple, Microsoft, Amazon und Tesla ihre Ergebnisse veröffentlichen. Sowohl Apple als auch Tesla beendeten den Tag leicht im Minus mit 0,12 Prozent bzw. 0,07 Prozent. Die Microsoft-Aktie stieg hingegen um über 3 Prozent und die Amazon-Aktie um etwas mehr als 2 Prozent.

Zudem warten die Investoren auf die Sitzung der Federal Reserve und die Zinsentscheidung. Präsident Trump bestätigte am Donnerstag, dass er die Suche nach einem neuen Chef der Federal Reserve abgeschlossen habe und der Nachfolger von Jerome Powell bald bekannt gegeben werde.

