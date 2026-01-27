Unternehmen

Schraubenkönig Reinhold Würth kritisiert Arbeitsmoral in Deutschland

Schraubenkönig Reinhold Würth kritisiert Deutschlands Arbeitsmoral und warnt vor Wohlstandsverlust. Seine Aussagen treffen einen wunden Punkt der deutschen Wirtschaft, aber auch der Gesellschaft. Wie ernst ist die Lage wirklich und was bedeutet das für Arbeitnehmer und Unternehmen?