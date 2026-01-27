SAP-Aktie vor Zahlen: Analysten erwarten solides Wachstum – jetzt SAP-Aktie kaufen?

SAP-Aktie vor Bewährungsprobe: Analysten erwarten solides Wachstum trotz Marktturbulenzen

Die SAP-Aktie steht kurz vor einem der wichtigsten Termine des Jahres. Am Donnerstag, dem 29. Januar 2026, legt der DAX-Konzern seine Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr vor. Anleger hoffen auf Klarheit, nachdem der SAP-Aktienkurs zuletzt stark geschwankt hat. Die zentrale Frage lautet: Kann SAP mit seinen Zahlen überzeugen und das angeschlagene Vertrauen im Software-Sektor zurückgewinnen?

Kurz vor dem Ende der Quiet Period richten sich alle Augen auf die SAP-Bilanz. Die Erwartungen sind trotz eines schwierigen Marktumfelds vergleichsweise stabil. Insgesamt 17 Analysten rechnen für das vierte Quartal 2025 mit einem durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,507 Euro nach 1,370 Euro im Vorjahreszeitraum. Für das erste Quartal 2026 wird sogar ein Anstieg auf 1,642 Euro je Aktie erwartet. Auch andere Schätzungen bewegen sich in diesem Korridor und bestätigen ein moderates, aber solides Gewinnwachstum. Auf Jahressicht liegt die Messlatte höher. 26 Analysten gehen im Mittel von einem Gewinn je Aktie von 6,04 Euro aus, nachdem SAP im Vorjahr lediglich 2,68 Euro je Aktie ausgewiesen hatte. Diese SAP-Zahlen sollen zeigen, ob die operative Stärke die Skepsis der Anleger rechtfertigt oder entkräftet.

Umsatzentwicklung im Zeichen der Cloud-Transformation

Auch beim Umsatz rechnen Experten mit Zuwächsen. Für das vierte Quartal erwarten 18 Analysten Erlöse von durchschnittlich 9,746 Milliarden Euro, nach 9,378 Milliarden Euro im Vorjahr. Für das Gesamtjahr kalkulieren 27 Analysten mit 36,94 Milliarden Euro Umsatz. Perspektivisch wird für 2026 sogar ein Sprung auf über 40 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Treiber bleibt die Cloud-Transformation. Im dritten Quartal hatte SAP beim Cloud-Umsatz 5,29 Milliarden Euro erzielt, währungsbereinigt ein Plus von 27 Prozent. Der Cloud-Auftragsbestand lag bei 18,84 Milliarden Euro. Genau diese Kennzahl steht nun im Fokus, da sie als Schlüssel für den Ausblick 2026 gilt.

Macht KI SAP-Produkte überflüssig?

Die Skepsis rund um die SAP-Aktie hat weniger mit unternehmensspezifischen Nachrichten zu tun als mit dem Branchenumfeld. Der rasante Fortschritt bei generativen KI-Modellen sorgt für Verunsicherung. Anleger fragen sich, ob KI-Systeme künftig klassische Softwarelösungen ersetzen könnten. Diese Debatte belastet den SAP-Aktienkurs ebenso wie andere große Softwarewerte.

Gleichzeitig setzt SAP selbst auf KI. Die Integration von Anwendungen wie dem KI-Copiloten Joule soll das Cloud-Geschäft stärken. Investoren werden genau hinschauen, ob sich diese Strategie bereits in neuen Aufträgen widerspiegelt.

SAP-Aktie: Reaktionen der Anleger und technisches Bild

Im XETRA-Handel zeigte sich die SAP-Aktie zuletzt wankelmütig. Nach einem Jahreshoch bei 213,45 Euro fiel der Kurs bis auf 189,84 Euro zurück. Aktuell notiert die Aktie um 198 bis 199 Euro und damit unter der psychologisch wichtigen Marke von 200 Euro. Die 50-Tage-Linie verläuft bei 207 Euro. Erst oberhalb dieses Niveaus würde sich das charttechnische Bild wieder aufhellen. Vom 52-Wochen-Hoch bei 280,40 Euro ist der SAP-Aktienkurs rund 29 Prozent entfernt. Der RSI von 51,8 signalisiert eine abwartende Haltung des Marktes.

Was Analysten zur SAP-Aktie sagen

Trotz aller Unsicherheit bleibt der Analystenkonsens freundlich. 29 Experten empfehlen die SAP-Aktie mehrheitlich zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 274,98 Euro. Jefferies bestätigt ein Kursziel von 290 Euro und verweist auf das extrem schlechte Sentiment im Software-Sektor. Oppenheimer sieht ein "leicht positives" Quartal und moderates Aufwärtspotenzial.

Für die SAP-Aktie wird der Donnerstag zur Richtungsentscheidung. Die SAP-Zahlen müssen zeigen, ob Cloud-Wachstum, Auftragsbestand und SAP-Bilanz die hohen Erwartungen erfüllen. Gelingt das, könnte sich der SAP-Aktienkurs deutlich erholen. Enttäuschen die Zahlen, droht eine Fortsetzung der Schwächephase. Für Anleger bleibt die SAP-Aktie damit ein spannender, aber riskanter Titel.

SAP-Bilanz: Entscheidung mit Signalwirkung für die SAP-Aktie

Die SAP-Aktie steht an einem kritischen Punkt. Die anstehenden SAP-Zahlen müssen zeigen, ob das Cloud-Geschäft und die strategische Ausrichtung den hohen Erwartungen gerecht werden. Der SAP-Aktienkurs spiegelt derzeit vor allem Unsicherheit wider – weniger operative Schwäche. Eine überzeugende SAP-Bilanz könnte das Vertrauen der Anleger stärken und neue Impulse liefern. Enttäuschen Umsatz, Gewinn oder Cloud-Auftragsbestand, dürfte die Skepsis im Software-Sektor weiter zunehmen. Für Investoren ist der Donnerstag deshalb mehr als ein Zahlentermin: Er entscheidet, ob die SAP-Aktie wieder als Wachstumstitel wahrgenommen wird oder vorerst ein Sorgenkind bleibt.