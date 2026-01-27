US-Börsen: Optimismus treibt S&P 500 an die Schwelle eines neuen Rekords

Am Dienstag herrschte an den US-Aktienmärkten eine positive Stimmung. Der breit gefasste Index S&P 500 stieg um 0,4 Prozent und erreichte damit ein Allzeithoch. Der Technologieindex Nasdaq Composite legte sogar um 1 Prozent zu, gestützt durch den Optimismus der Chiphersteller im Vorfeld der anstehenden Geschäftsergebnisse der Technologieriesen.

Während der Technologiesektor glänzte, bewegte sich der Dow Jones Industrial Average gegen den Strom und fiel um 0,8 Prozent. Hauptverantwortlich für den Rückgang war der Gesundheitsgigant UnitedHealth, dessen Aktie um ganze 20 Prozent einbrach. Trotz besser als erwartet ausgefallener Quartalsergebnisse wurden die Investoren durch den Vorschlag der Trump-Administration zu den Medicare-Vergütungssätzen verschreckt, da dieser nicht die erhoffte Erhöhung mit sich brachte.

Wie schlugen sich die wichtigen Tech-Giganten am Dienstag?

Bereits morgen veröffentlichen Meta, Microsoft und Tesla ihre Geschäftsergebnisse, gefolgt von Apple am Donnerstag. Die Meta-Aktie legte heute bescheiden um 0,09 Prozent zu. Die Microsoft-Aktie stieg hingegen wieder um über 2 Prozent, und auch Apple verzeichnete ein Wachstum von einem Prozent, während die Tesla-Aktie um 0,99 Prozent nachgab.

Ungeachtet der Aufwärtsbewegung sind die handelspolitischen Spannungen und die politische Unsicherheit nicht vom Markt verschwunden. Heute verkündete die Europäische Union den Abschluss eines historischen Handelsabkommens mit Indien, was als Antwort auf die aggressive Zollpolitik von Präsident Trump gedeutet wird. Zudem fiel das US-Verbrauchervertrauen auf den tiefsten Stand seit 2014 und blieb damit sogar hinter den Werten während der Pandemie zurück.

All dies geschieht zu einer Zeit, in der die Federal Reserve ihre erste zweitägige Sitzung des Jahres begonnen hat. Obwohl die Zinssätze wahrscheinlich auf dem aktuellen Niveau verbleiben werden, beobachten die Märkte gespannt jegliche Hinweise auf künftige Zinssenkungen.