Kärcher-Geschäft 2025: Wachstum trotz globaler Widrigkeiten

Kärcher steigert Umsatz trotz globalem Gegenwind – Blick auf das Geschäftsjahr 2025

Der Reinigungs- und Gartengerätespezialist Kärcher hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatzzuwachs beendet, trotz erheblicher Widerstände auf dem Weltmarkt. Die Alfred Kärcher SE & Co. KG aus Winnenden steigerte ihren Umsatz um 1,1 Prozent auf 3,483 Milliarden Euro. Währungsbereinigt betrug das Wachstum sogar 3,2 Prozent. „Wir haben uns wacker geschlagen“, resümierte Vorstandschef Hartmut Jenner. Diese Kärcher-Zahlen zeigen die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens in einem insgesamt rückläufigen Reinigungsmarkt, der von Kaufzurückhaltung gewerblicher Kunden geprägt war.

Die globale Verankerung des Kärcher-Geschäfts erwies sich als stabilisierender Faktor: 86 Prozent des Umsatzes wurden außerhalb Deutschlands erwirtschaftet. Das Unternehmen ist mit 170 Gesellschaften in 87 Ländern präsent und beschäftigt weltweit etwa 17.000 Mitarbeitende. Die Herausforderungen waren jedoch massiv: „Steigende Handelsbarrieren wie Zölle und lokale Subventionen, ein hoher Preisdruck vor allem durch chinesische Hersteller sowie strukturelle und regulatorische Hürden haben das Wachstum deutlich ausgebremst“, so das Unternehmen.

Trotz dieser widrigen Umstände setzte Kärcher seine Investitionsoffensive fort. Rund 170 Millionen Euro flossen 2025 in Innovation und Infrastruktur. Dazu zählten Werkserweiterungen in Rumänien und China, der neue Hauptsitz in Wien sowie Investitionen in automatisierte Fertigungslinien in Deutschland. Diese strategischen Ausgaben unterstreichen das langfristige Vertrauen in die Zukunft des Kärcher-Geschäfts. Parallel trieb der Konzern seine digitale Transformation voran; die integrierte KI Google Gemini verzeichnete im Dezember über eine halbe Million Nutzeranfragen.

Zur Kärcher-Bilanz des Jahres gehört auch das umfassende Engagement für Nachhaltigkeit und Gesellschaft. Über das ursprünglich geplante Ziel hinaus wurden 124 kostenlose Reinigungsprojekte an historischen und öffentlichen Stätten durchgeführt. Die Partnerschaft mit dem Global Nature Fund im Rahmen von „Clean Water for the World“ verbesserte mit 35 Kläranlagen die Lebensbedingungen für über 500.000 Menschen.

Das Produktportfolio, für das Kärcher 2025 über 150 Auszeichnungen erhielt, wurde stetig erweitert und umfasst nun mehr als 3.000 Artikel. Für das laufende Kärcher-Geschäftsjahr blickt Jenner vorsichtig optimistisch in die Zukunft: „Ich glaube nicht, dass das aktuelle Geschäftsjahr schwächer wird als 2025.“ Er rechnet mit einer Stabilisierung im Gewerbekundengeschäft. Insgesamt zeigte sich das Kärcher-Geschäft im vergangenen Jahr robust und anpassungsfähig in einem anspruchsvollen globalen Umfeld.

Kärcher mit einem robusten Jahr der Konsolidierung

Zusammenfassend zeigt die Kärcher-Bilanz für 2025 das Bild eines äußerst widerstandsfähigen Unternehmens. In einer Phase globaler ökonomischer Kopfwinde und branchenspezifischer Schwäche gelang es, das Kärcher-Geschäft nicht nur zu stabilisieren, sondern nominal leicht auszubauen. Entscheidend waren dabei die starke internationale Verankerung und die konsequente Fortführung strategischer Investitionen in Höhe von 170 Millionen Euro. Während das Ergebnis unter Vorjahresniveau liegt, schafften es die Kärcher-Zahlen, eine solide Basis für die Zukunft zu dokumentieren. Für das laufende Kärcher-Geschäftsjahr signalisiert die Führung vorsichtigen Optimismus, gestützt auf die erwartete Erholung des Geschäfts mit gewerblichen Kunden.