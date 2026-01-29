Unternehmen

Kärcher-Geschäft 2025: Wachstum trotz globaler Widrigkeiten

In einem schwierigen globalen Umfeld behauptet sich der Reinigungsspezialist Kärcher. Das Unternehmen meldet für 2025 einen leichten Umsatzanstieg auf 3,483 Milliarden Euro. Doch wie konnte es wachsen, während der gesamte Markt rückläufig war und massive Herausforderungen lauerten?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
29.01.2026 09:59
Lesezeit: 2 min
Kärcher-Geschäft 2025: Wachstum trotz globaler Widrigkeiten
Hartmut Jenner, Vorsitzender des Vorstands der Alfred Kärcher SE & Co. KG: Robustes Jahr der Konsolidierung (Foto: dpa). Foto: Marijan Murat

Kärcher steigert Umsatz trotz globalem Gegenwind – Blick auf das Geschäftsjahr 2025

Der Reinigungs- und Gartengerätespezialist Kärcher hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatzzuwachs beendet, trotz erheblicher Widerstände auf dem Weltmarkt. Die Alfred Kärcher SE & Co. KG aus Winnenden steigerte ihren Umsatz um 1,1 Prozent auf 3,483 Milliarden Euro. Währungsbereinigt betrug das Wachstum sogar 3,2 Prozent. „Wir haben uns wacker geschlagen“, resümierte Vorstandschef Hartmut Jenner. Diese Kärcher-Zahlen zeigen die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens in einem insgesamt rückläufigen Reinigungsmarkt, der von Kaufzurückhaltung gewerblicher Kunden geprägt war.

Die globale Verankerung des Kärcher-Geschäfts erwies sich als stabilisierender Faktor: 86 Prozent des Umsatzes wurden außerhalb Deutschlands erwirtschaftet. Das Unternehmen ist mit 170 Gesellschaften in 87 Ländern präsent und beschäftigt weltweit etwa 17.000 Mitarbeitende. Die Herausforderungen waren jedoch massiv: „Steigende Handelsbarrieren wie Zölle und lokale Subventionen, ein hoher Preisdruck vor allem durch chinesische Hersteller sowie strukturelle und regulatorische Hürden haben das Wachstum deutlich ausgebremst“, so das Unternehmen.

Trotz dieser widrigen Umstände setzte Kärcher seine Investitionsoffensive fort. Rund 170 Millionen Euro flossen 2025 in Innovation und Infrastruktur. Dazu zählten Werkserweiterungen in Rumänien und China, der neue Hauptsitz in Wien sowie Investitionen in automatisierte Fertigungslinien in Deutschland. Diese strategischen Ausgaben unterstreichen das langfristige Vertrauen in die Zukunft des Kärcher-Geschäfts. Parallel trieb der Konzern seine digitale Transformation voran; die integrierte KI Google Gemini verzeichnete im Dezember über eine halbe Million Nutzeranfragen.

Zur Kärcher-Bilanz des Jahres gehört auch das umfassende Engagement für Nachhaltigkeit und Gesellschaft. Über das ursprünglich geplante Ziel hinaus wurden 124 kostenlose Reinigungsprojekte an historischen und öffentlichen Stätten durchgeführt. Die Partnerschaft mit dem Global Nature Fund im Rahmen von „Clean Water for the World“ verbesserte mit 35 Kläranlagen die Lebensbedingungen für über 500.000 Menschen.

Das Produktportfolio, für das Kärcher 2025 über 150 Auszeichnungen erhielt, wurde stetig erweitert und umfasst nun mehr als 3.000 Artikel. Für das laufende Kärcher-Geschäftsjahr blickt Jenner vorsichtig optimistisch in die Zukunft: „Ich glaube nicht, dass das aktuelle Geschäftsjahr schwächer wird als 2025.“ Er rechnet mit einer Stabilisierung im Gewerbekundengeschäft. Insgesamt zeigte sich das Kärcher-Geschäft im vergangenen Jahr robust und anpassungsfähig in einem anspruchsvollen globalen Umfeld.

Kärcher mit einem robusten Jahr der Konsolidierung

Zusammenfassend zeigt die Kärcher-Bilanz für 2025 das Bild eines äußerst widerstandsfähigen Unternehmens. In einer Phase globaler ökonomischer Kopfwinde und branchenspezifischer Schwäche gelang es, das Kärcher-Geschäft nicht nur zu stabilisieren, sondern nominal leicht auszubauen. Entscheidend waren dabei die starke internationale Verankerung und die konsequente Fortführung strategischer Investitionen in Höhe von 170 Millionen Euro. Während das Ergebnis unter Vorjahresniveau liegt, schafften es die Kärcher-Zahlen, eine solide Basis für die Zukunft zu dokumentieren. Für das laufende Kärcher-Geschäftsjahr signalisiert die Führung vorsichtigen Optimismus, gestützt auf die erwartete Erholung des Geschäfts mit gewerblichen Kunden.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen

 

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Kärcher-Geschäft 2025: Wachstum trotz globaler Widrigkeiten
DWN
Unternehmen
Unternehmen Kärcher-Geschäft 2025: Wachstum trotz globaler Widrigkeiten
29.01.2026

In einem schwierigen globalen Umfeld behauptet sich der Reinigungsspezialist Kärcher. Das Unternehmen meldet für 2025 einen leichten...

SAP-Aktie: DAX-Wert bricht nach Quartalszahlen ein – Cloud-Bestand enttäuscht
DWN
Finanzen
Finanzen SAP-Aktie: DAX-Wert bricht nach Quartalszahlen ein – Cloud-Bestand enttäuscht
29.01.2026

Die SAP-Aktie gerät nach den neuesten Quartalszahlen erneut kräftig unter Druck. Zwar zeigt das Cloudgeschäft weiter Wachstum, doch ein...

Fed-Zinsentscheid: US-Notenbank lässt Leitzins unverändert – Euro bleibt stark
DWN
Finanzen
Finanzen Fed-Zinsentscheid: US-Notenbank lässt Leitzins unverändert – Euro bleibt stark
29.01.2026

Beim aktuellen Fed-Zinsentscheid belässt die US-Notenbank den Leitzins unangetastet. Was bedeutet das für Verbraucher, Unternehmen und...

Demografische Herausforderung: Deutschlands Bevölkerung schrumpft
DWN
Panorama
Panorama Demografische Herausforderung: Deutschlands Bevölkerung schrumpft
29.01.2026

Deutschlands Bevölkerung steht vor einer neuen demografischen Herausforderung: Erstmals seit Jahren reicht die Zuwanderung nicht mehr aus,...

Secunet-Aktie: SDAX-Wert überrascht mit kräftigem Wachstum
DWN
Finanzen
Finanzen Secunet-Aktie: SDAX-Wert überrascht mit kräftigem Wachstum
29.01.2026

Die Secunet-Aktie rückt nach starken Zahlen wieder in den Fokus der Börse. Umsatz, Gewinn und Auftragseingang entwickeln sich dynamisch,...

Deutsche Bank-Aktie: DAX-Wert 2025 mit Gewinn auf Rekordniveau
DWN
Finanzen
Finanzen Deutsche Bank-Aktie: DAX-Wert 2025 mit Gewinn auf Rekordniveau
29.01.2026

Die Deutsche Bank-Aktie sorgt mit einem Rekordgewinn für Aufmerksamkeit an den Märkten. Doch während starke Zahlen und eine solide...

Goldpreis aktuell auf Rekordkurs: Neues Goldpreis-Rekordhoch über 5.500 Dollar – was treibt die Rally an?
DWN
Finanzen
Finanzen Goldpreis aktuell auf Rekordkurs: Neues Goldpreis-Rekordhoch über 5.500 Dollar – was treibt die Rally an?
29.01.2026

Der Goldpreis jagt von einem Rekord zum nächsten, das ist nichts Neues. Seit Monaten geht es aufwärts und in den vergangenen Tagen hat...

Frauen entscheiden sich häufiger für MINT-Studium
DWN
Technologie
Technologie Frauen entscheiden sich häufiger für MINT-Studium
29.01.2026

Immer mehr Frauen starten ein Studium in technischen, mathematischen oder naturwissenschaftlichen Fächern. Doch in einschlägigen...