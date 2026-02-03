US-Börsen: Palantirs Umsatz sprang im Jahresvergleich um 70 Prozent nach oben

Finanzen

Palantir gab am Montag die Ergebnisse des vierten Quartals bekannt, die sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen der Wall Street übertrafen.
03.02.2026 00:27
Der Umsatz des Unternehmens stieg im Jahresvergleich um 70 Prozent und erreichte 1,4 Milliarden US-Dollar, während die Konsensprognose der Analysten bei 1,3 Milliarden US-Dollar lag. Der bereinigte Gewinn je Aktie erhöhte sich auf 0,25 US-Dollar im Vergleich zu 0,14 US-Dollar im Vorjahr und übertraf damit ebenfalls die Markterwartung von 0,23 US-Dollar, wie Yahoo Finance berichtete.

Für das erste Quartal prognostiziert Palantir einen Umsatz von 1,5 Milliarden US-Dollar, was deutlich über der Analystenschätzung von 1,3 Milliarden US-Dollar liegt. Auch die Umsatzprognose des Unternehmens für das Gesamtjahr in Höhe von rund 7,2 Milliarden US-Dollar übertrifft die Markterwartung von 6,3 Milliarden US-Dollar.

Das starke Wachstum im vierten Quartal wurde hauptsächlich vom US-Markt getragen. Der Umsatz von Palantir mit Geschäftskunden in den Vereinigten Staaten wuchs um 137 Prozent und erreichte 507 Millionen US-Dollar, womit die prognostizierten 479 Millionen US-Dollar übertroffen wurden. Die Einnahmen von Kunden aus dem öffentlichen Sektor in den USA stiegen um 66 Prozent auf 570 Millionen US-Dollar, während Analysten in diesem Segment 522 Millionen US-Dollar erwartet hatten.

Nach Bekanntgabe der Ergebnisse stieg die Palantir-Aktie im nachbörslichen Handel um mehr als 8 Prozent. Im letzten Monat hat die Aktie jedoch rund 12 Prozent an Wert verloren und folgte damit den breiteren Rückgängen im Technologiesektor und im S&P 500. Die Sorge der Investoren bestand darin, dass künstliche Intelligenz beginnen könnte, traditionelle Softwareunternehmen vom Markt zu verdrängen.

In einem Interview mit Yahoo Finance vor der Veröffentlichung der Ergebnisse räumte Palantir-CEO Alex Karp ein, dass künstliche Intelligenz Softwareanbieter tatsächlich vor Herausforderungen stellen könnte. Gleichzeitig betonte er jedoch, dass die Produkte und die Kultur des Unternehmens gut in die heutige Zeit passen und sich Palantir seiner Einschätzung nach deutlich von der Konkurrenz abhebt.

Der Analyst Louis DiPalma von William Blair stufte die Palantir-Aktie am Montag von „Market Perform“ auf „Outperform“ hoch. Seiner Meinung nach hat der vorangegangene Kursrückgang die Bewertung des Unternehmens vernünftiger erscheinen lassen. Der Analyst verwies auch auf Palantirs Zusammenarbeit mit der Trump-Administration, wenngleich diese Beziehung – einschließlich der Arbeit des Unternehmens mit der US-Einwanderungs- und Zollbehörde – auf weitreichende Kritik gestoßen ist.

