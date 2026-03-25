Wirtschaft

Kalter Krieg um Energie: Risiko für die deutsche Wirtschaft – was Unternehmen jetzt ändern müssen

Energie ist längst keine bloße Betriebskostenfrage mehr, sondern ein geopolitischer Machtfaktor. Wer jetzt nicht umdenkt, riskiert mehr als nur höhere Rechnungen – nämlich die eigene Wettbewerbsfähigkeit. Warum Energie zum Standort- und Wettbewerbsfaktor wird – und was Unternehmen konkret tun können, um Risiken zu begrenzen.