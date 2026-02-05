Finanzen

Tonies-Aktie: Toniebox 2 mit großem Erfolg für SDAX-Wert – Tonies-Zahlen schlagen Erwartungen

Der Spielwarenhersteller Tonies sorgt mit starkem Wachstum und einem erfolgreichen Produktlaunch für Aufmerksamkeit an der Börse. Die Tonies-Aktie profitiert von starken Tonies-Zahlen, die die Erwartungen schlagen. Doch wie nachhaltig ist der Erfolg der Toniebox 2 – und was bedeutet das für die Tonies-Aktie?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
05.02.2026 08:51
Aktualisiert: 05.02.2026 08:51
Lesezeit: 2 min
Tonies-Aktie: Toniebox 2 mit großem Erfolg für SDAX-Wert – Tonies-Zahlen schlagen Erwartungen
Die Toniebox 2 kommt gut an: Die Tonies-Aktie steigt nach Zahlenvorlage (Foto: dpa). Foto: Federico Gambarini

Tonies-Aktie profitiert vom Erfolg der Toniebox 2

Der Spielwarenhersteller Tonies hat mit der neuen Generation seiner beliebten Hörspielbox einen wichtigen Wachstumstreiber geliefert. Der erfolgreiche Marktstart der "Toniebox 2" stimmt das Unternehmen optimistisch für das laufende Jahr – und sorgt auch bei Investoren für Aufmerksamkeit. Die Tonies-Aktie klettert am Donnerstag eine halbe Stunde vor Start des Börsenhandels in Frankfurt über drei Prozent nach oben auf über 10,60 Euro. Der SDAX-Wert gehörte zuletzt ohnehin zu den auffälligeren Nebenwerten zählte.

Finanzchef Hansjörg Müller zeigte sich laut Mitteilung aus Luxemburg überzeugt: Der Launch-Erfolg stimme "sehr zuversichtlich, dass die Nachfrage nach Tonies-Figuren auch künftig stark bleiben wird". Tonies hatte die zweite Generation des Audio-Würfels für Kinder im vergangenen Herbst auf den Markt gebracht. Gerade das vierte Quartal, traditionell geprägt vom Weihnachtsgeschäft, erwies sich erneut als besonders wichtig: In diesem Zeitraum erzielte Tonies rund 50 Prozent seines Jahresumsatzes.

Tonies-Zahlen: Starkes Umsatzwachstum über Erwartungen

Im Gesamtjahr stieg der Umsatz im Vergleich zu 2024 um 31 Prozent auf 630 Millionen Euro und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Gleichzeitig verbesserte sich die Marge für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) um einen Prozentpunkt auf 8,5 Prozent. Tonies führt diese Entwicklung auf eine höhere Profitabilität sowie den gestiegenen Verkauf margenstärkerer Produkte zurück. Die endgültigen Zahlen will das Unternehmen am 14. April vorstellen.

Für die Tonies-Aktie sind diese Zahlen von Bedeutung, da sie die operative Stärke des Geschäftsmodells unterstreichen. Die Toniebox-Aktie, wie Anleger häufig sagen, profitiert von der Kombination aus Hardware-Verkäufen und langfristig wiederkehrenden Umsätzen durch Figuren.

Tonies-Aktie: Erfolgreich im Kinderzimmer und an der Börse

Die Toniebox ist längst millionenfach verkauft worden, insgesamt rund zehn Millionen Mal. Das einfache, bildschirmlose Konzept hat sich in vielen Kinderzimmern etabliert – zunächst in Deutschland, inzwischen auch international. Genau diese Internationalisierung ist ein zentraler Treiber der Tonies-Kursentwicklung. Besonders der US-Markt entwickelte sich zuletzt zum größten Umsatzbringer.

Seit 2021 ist Tonies an der Börse notiert und seit dem 22. Dezember auch im SDAX, dem Index der kleinen Werte, den sogenannten Small Caps. Der Aufstieg in den kleinsten Index der DAX-Familie verschaffte dem Unternehmen zusätzliche Sichtbarkeit. Der Aktienkurs ist seit dem Frühjahr 2025 um mehr als 70 Prozent gestiegen, der Börsenwert überschritt die Marke von einer Milliarde Euro. Für Fonds, die automatisch in Indexmitglieder investieren, ist die Tonies-Aktie damit gesetzt.

Toniebox 2: Neue Box, neues Kapitel

Mit der Toniebox 2 schlägt Tonies ein neues Kapitel aufschlagen. Die Box ist teurer, technisch weiterentwickelt und soll langfristig profitabler sein. Bereits im dritten Quartal hatte das Unternehmen dank der neuen Generation ein Umsatzwachstum von mehr als 50 Prozent im Jahresvergleich gemeldet, für die ersten neun Monate ergab sich ein Erlösplus von rund einem Drittel. Für Anleger bleibt die Tonies-Aktie damit ein spannender SDAX-Wert mit klarem Wachstumsschwerpunkt.

Wie geht es mit der Tonies-Aktie weiter?

Die Tonies-Aktie profitiert aktuell von mehreren positiven Faktoren: starkes Umsatzwachstum, verbesserte Profitabilität und der erfolgreiche Launch der Toniebox 2. Hinzu kommt der Aufstieg in den SDAX, der die Sichtbarkeit bei institutionellen Investoren erhöht. Das Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Umsätzen durch Figuren hat sich bewährt, insbesondere im wichtigen US-Markt. Gleichzeitig bleibt die Abhängigkeit vom Weihnachtsgeschäft ein zentrales Thema. Ob die hohe Dynamik der Tonies-Kursentwicklung anhält, wird davon abhängen, wie nachhaltig Nachfrage und Margen in den kommenden Quartalen bleiben.

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

